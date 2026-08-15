إسبانيا.. زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب جنوب غرناطة

ضرب جنوب غرب غرناطة في إسبانيا فجر اليوم زلزالا بقوة 5.2 ريختر حيث شعر به السكان في عدة مناطق بينها خايين وألميريا ومالقة وقرطبة ، على عمق بؤري سطحي 10 كم.

وبحسب تقارير إعلامية؛ فقد تسبب الزلزال في اهتزاز الأثاث والأغراض داخل المنازل ، من دون تسجيل أضرار كبيرة أو إصابات حتى الآن .



وجاءت الهزة بعد زلزال أضعف بقوة 3.7 درجات ضرب المنطقة في وقت سابق.

ومنذ قليل ؛ ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات سواحل إندونيسيا، فيما حذر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل من احتمال حدوث أمواج تسونامي في المنطقة.

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل ؛ فقد سجلت الهزة عند 9:58 مساء بالتوقيت العالمي المنسق، على بعد 162 كيلومترا من مدينة لابوان باجو، وكان مركزها على عمق 35 كيلومترا، بحسب بيانات المركز.

وأفادت تقارير أولية بوقوع هزات أرضية قوية ومخاوف من توابع الزلزال وآثاره المحتملة على المجتمعات المحلية.