الصحفيين واتحاد المصورين العرب يحتفلان باليوم العالمي للتصوير..الأربعاء

تنظم نقابة الصحفيين، بالتعاون مع الاتحاد العربي للمصورين وشعبة المصورين الصحفيين، احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للتصوير 2026، تحت شعار: "مصر بعيون مصوريها: تاريخ يُحكى وصورةٌ تُبنى"، وذلك يومي الأربعاء والخميس القادمين 19 و20 أغسطس 2026، في مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، على أن تتزامن معها فعاليات موازية في أربع محافظات هي: الإسكندرية، المنصورة، دمياط، وبورسعيد.

وتقام الاحتفالية لأول مرة تحت مظلة نقابة الصحفيين واتحاد المصورين العرب – ويفتتحها خالد البلشي نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة وحسام دياب رئيس اتحاد المصورين العرب (فرع مصر) ويشارك في الافتتاح مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصوريين بنقابة الصحفيين وعدد كبير من كبار المصورين وتهدف الفعالية إلى ترسيخ احتفالية اليوم العالمي للتصوير على الخريطة الثقافية والرسمية في مصر سنويًا، وإبراز دور المصورين المصريين في توثيق تاريخ الوطن وبناء هويته البصرية.

يذكر أن اليوم العالمي للتصوير يُحتفى به في 19 أغسطس من كل عام، بعد أن أقرته منظمة اليونسكو رسميًا عام 2010، تخليدًا لفن التصوير الفوتوغرافي وتاريخه العريق، الذي يعود إلى عام 1839، حين أعلنت الأكاديمية الفرنسية للعلوم عن اختراع "الداجيرو تايب" على يد لويس داجير، لتشتري الحكومة الفرنسية براءة الاختراع وتتيحه مجانًا للعالم كأول طريقة عملية للحصول على صورة دائمة. ومنذ ذلك الحين، توالت التطورات التكنولوجية، بدءًا من تطوير جورج إيستمان للفيلم الهلامي الجاف عام 1884، مرورًا بإطلاق كاميرا "كوداك" عام 1888 التي جعلت التصوير في متناول الجميع، وصولاً إلى عصر التصوير الرقمي والذكاء الاصطناعي اليوم.

وتشمل فعاليات الاحتفالية التي تحمل اسم رائد التصوير الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم "محمد يوسف" معرضًا فوتوغرافيًا استثنائيًا يضم أبرز المقتنيات والصور التاريخية النادرة، التي وثقت محطات فارقة في تاريخ مصر الحديث، إلى جانب مجموعة من الكاميرات العتيقة والأجهزة التراثية التي استخدمها رواد التصوير الصحفي على مدار العقود الماضية، فضلًا عن عرض لأحدث تقنيات التصوير الرقمي المُستخدمة في المجال الصحفي، مما يخلق حالة من الحوار البصري بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر.

ويُخصص اليوم الثاني - الخميس 20 أغسطس - لعقد سلسلة من الندوات النقاشية والجلسات الحوارية، يشارك فيها نخبة من أساتذة الإعلام والفنون الجميلة، وخبراء التصوير الرقمي والذكاء الاصطناعي. وتتناول الندوات محاور عدة، أبرزها: توثيق التاريخ بالصورة بين الأمس واليوم، وأخلاقيات الصورة الصحفية في عصر السوشيال ميديا، ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل التصوير الفوتوغرافي، كما تشهد الفعاليات ورش عمل تطبيقية متخصصة في فنون الإضاءة والتحرير الرقمي، يقدمها خبراء ميدانيون من داخل المؤسسات الصحفية الكبرى.

وتشهد الاحتفالية تكريمًا لعدد من الرواد وأبنائهم من أسر المصورين الصحفيين، تقديرًا للإرث المهني والتاريخي الذي حملته الأجيال، ومن بينهم: الفنان الراحل فاروق إبراهيم والابن الفنان كريم فاروق (أخبار اليوم)، والفنان الراحل فتحي حسين والابن الفنان حسين فتحي (الأهرام)، والفنان عادل مبارز والابن الفنان أحمد مبارز، والفنان الراحل حسن دياب والابن الفنان حسام دياب.

وتدعو نقابة الصحفيين جميع المصورين والمهتمين بالتصوير الفوتوغرافي لحضور هذه الاحتفالية المميزة، التي تأتي تأكيدًا على مكانة التصوير كفنٍ ورسالةٍ وذاكرةٍ وطنية، ومشاركة في إحياء واحدة من أهم المناسبات الثقافية العالمية على أرض مصر.