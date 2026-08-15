أقطاي عبد الله: الأهلي مرشح لحصد أي بطولة.. وأتمنى أكسر الدنيا مع الفريق

أكد أقطاي عبد الله، لاعب الأهلي، أن الفريق دائمًا ما يكون المرشح الأول للتتويج بأي بطولة يشارك فيها، مشددًا على رغبته في حصد جميع البطولات مع القلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.

وقال أقطاي عبد الله، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: «أي بطولة الأهلي بيلعب عليها بيبقى المرشح رقم واحد إنه يكسبها، وأكيد جاي أكسب كل البطولات مع الأهلي».

وأضاف: «أنا مستني أول ماتش مع الأهلي عشان أثبت للناس إني أستحق أكون موجود، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجماهير، وربنا يكرمني وأكون موفق وأكسر الدنيا مع الفريق المحترم ده».

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره المقام في إسبانيا، والذي يستمر حتى 20 أغسطس الجاري، ويتخلله برنامج تدريبي مكثف وعدد من المباريات الودية.

ويستعد الأهلي لمواجهة برشلونة يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات كأس خوان جامبر، في مباراة مرتقبة من جماهير الفريقين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، على أن تنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة، على أن يخوض الفريق 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

وينطلق الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس، وتختتم المسابقة يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تعديلات على أجندة شهر مايو بسبب مواعيد نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.