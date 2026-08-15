مواعيد مباريات اليوم السبت 15 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 15 أغسطس 2026، مجموعة كبيرة من المباريات المهمة في مختلف المسابقات الأوروبية والعربية، وسط ترقب جماهيري لمواجهات قوية، أبرزها لقاء طرابزون سبور أمام قاسم باشا في الدوري التركي، ومباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي، إلى جانب عدد من المواجهات الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

مباريات الدوري التركي

تفتتح مباريات الدوري التركي في السابعة مساءً بمواجهة قاسم باشا أمام طرابزون سبور، على أن تنطلق في التوقيت نفسه مباراة كونيا سبور وريزيسبور. وفي التاسعة والنصف مساءً يلتقي جازيانتيب مع ألانيا سبور، بينما يواجه جينسليربيرليجي فريق فناربخشة.

وتحظى مباراة طرابزون سبور باهتمام خاص، خاصة مع متابعة جماهير النادي لمسيرة الفريق خلال فترة الإعداد.

مباريات الدوري الإسباني

يشهد الدوري الإسباني مواجهتين، حيث يلتقي ديبورتيفو ألافيس مع خيتافي في الثامنة والنصف مساءً، بينما يستضيف إشبيلية فريق رايو فاليكانو في العاشرة والنصف مساءً.

مباريات الدوري السعودي

تتواصل منافسات الدوري السعودي بثلاث مباريات، تبدأ في السابعة والربع مساءً بمواجهة التعاون والخليج، ثم يلتقي الاتحاد مع الخلود في التاسعة مساءً، وفي التوقيت نفسه يواجه النصر فريق الفتح في مباراة مرتقبة.

منافسات كأس إيطاليا

تقام اليوم أربع مباريات ضمن منافسات كأس إيطاليا، حيث يلتقي كاتانزارو مع سودتيرول في السابعة مساءً، ويواجه أودينيزي فريق بادوفا في السابعة والنصف، بينما يلعب فينيسيا أمام مودينا في التاسعة و45 دقيقة، وتختتم مواجهات اليوم بلقاء تورينو وكاراريسي في العاشرة والربع مساءً.

مباريات الدوري الإماراتي

تشهد منافسات الدوري الإماراتي ثلاث مواجهات، تبدأ في الخامسة وعشر دقائق مساءً بين الظفرة والشارقة، ثم يلتقي الوصل مع يونايتد في السابعة و45 دقيقة، وفي التوقيت نفسه يلعب خورفكان أمام شباب أهلي دبي.

كأس الدوري الإسكتلندي

تقام ثلاث مباريات، حيث يواجه أبردين فريق دندي في الخامسة مساءً، ويلتقي دونفرملاين مع روس كاونتي في التوقيت نفسه، بينما تجمع المباراة الأبرز بين دندي يونايتد وسيلتيك في السابعة و45 دقيقة مساءً.

أبرز الوديات الأوروبية

تشهد فترة اليوم مجموعة ضخمة من المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد، أبرزها تشيلسي أمام ريال سوسيداد في الثالثة عصرًا، وبايرن ميونخ ضد لايبزيج، وبوروسيا مونشنجلادباخ أمام أستون فيلا، وماينتس ضد بورنموث، وأونيون برلين أمام إبسويتش تاون في الرابعة والنصف.

وفي الخامسة مساءً، يلتقي برينتفورد مع آينتراخت فرانكفورت، وبرايتون مع بولونيا، وإيفرتون مع ليل، وهال سيتي مع نيس، ونيوكاسل يونايتد مع باير ليفركوزن، وسندرلاند مع رين، وتوتنهام هوتسبير مع هوفينهايم.

كما يواجه مانشستر يونايتد فريق ميلان في الخامسة و45 دقيقة مساءً، ويلعب فولهام أمام شتوتجارت في السادسة، بينما يلتقي بوروسيا دورتموند مع روما في السادسة والنصف.

وتختتم أبرز الوديات بمواجهة إنتر ميلان وريال بيتيس في الثامنة والنصف مساءً، إلى جانب لقاء تولوز وهامبورج في الثامنة، في يوم كروي حافل بالمواجهات الأوروبية والعربية



