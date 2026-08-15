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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فنان تركي يشيد بصفقة محمد صلاح مع طرابزون: متابعوه يعادلون سكان تركيا

صلاح
صلاح
يارا أمين

أشاد الفنان التركي جنكيز سليم أوجلو بصفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور، مؤكدًا أن انضمام قائد منتخب مصر إلى النادي التركي يمثل حدثًا استثنائيًا، ليس على المستوى الرياضي فقط، وإنما من الناحيتين الجماهيرية والإعلامية أيضًا.

وقال جنكيز سليم أوجلو في تصريحات نقلتها شبكة «Trabz10 TV»: «العالم يتحدث عن طرابزون سبور ومدينة طرابزون».

وأضاف: «يمتلك محمد صلاح 75 مليون متابع، وهذا ليس بالأمر الهين، متابعو محمد صلاح يعادلون تعداد سكان تركيا بأكملها، واستقدامه لهذه المدينة يعد إنجازًا هائلًا».

وأعرب الفنان التركي عن تقديره لرئيس نادي طرابزون سبور، أرطغرل دوغان، بسبب نجاحه في إتمام الصفقة، قائلًا: «بسبب صفقة محمد صلاح، أود أن أوجه تحية تقدير كبيرة لرئيس النادي على هذه الصفقة».

وتأتي تصريحات أوجلو في ظل حالة الاهتمام الكبيرة التي تحظى بها صفقة محمد صلاح في تركيا، بعدما أصبح النجم المصري لاعبًا في صفوف طرابزون سبور، وسط ترقب جماهيري كبير لظهوره مع الفريق في الموسم الجديد.

ويرى أوجلو أن وجود لاعب بحجم محمد صلاح في مدينة طرابزون يمثل مكسبًا ضخمًا للنادي والمدينة، خاصة في ظل الشعبية العالمية التي يتمتع بها قائد منتخب مصر، والتي تجعل انتقاله إلى أي فريق حدثًا يحظى باهتمام واسع.

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