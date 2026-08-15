محمد صلاح يزاحم ميسي ورونالدو | اللاعب المصري ضمن نخبة هدافي القرن الـ21 أمام عمالقة أوروبا

واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، كتابة اسمه بأحرف بارزة في سجلات كرة القدم العالمية، بعدما كشفت إحصائية حديثة عن رقم جديد يبرز مدى تألقه أمام كبار أندية القارة الأوروبية.

وأظهرت الإحصائية الصادرة عن منصة PopFoot المتخصصة في أرقام كرة القدم، وجود محمد صلاح ضمن قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في شباك أفضل 10 أندية أوروبية وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ليحتل النجم المصري المركز الخامس برصيد 44 هدفًا.

ويعكس هذا الرقم قدرة صلاح على الظهور بقوة في المواجهات الكبيرة، بعدما اعتاد على ترك بصمته أمام الأندية صاحبة التاريخ والقوة في القارة، خلال سنوات طويلة من مسيرته الاحترافية.

محمد صلاح يتساوى مع أسطورة تشيلسي

وجاء محمد صلاح في المركز الخامس بالقائمة متساويًا مع الإيفواري ديدييه دروجبا، أسطورة تشيلسي الإنجليزي، بعدما سجل كل منهما 44 هدفًا أمام أندية الصف الأول في أوروبا.



ويمنح هذا التساوي قيمة إضافية لإنجاز النجم المصري، خاصة أن القائمة تضم عددًا كبيرًا من أبرز الهدافين الذين عرفهم عالم كرة القدم خلال القرن الحادي والعشرين.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ تفوق صلاح على أسماء لامعة أخرى، حيث جاء الفرنسي كريم بنزيما برصيد 41 هدفًا، بينما سجل النرويجي إيرلينج هالاند 40 هدفًا، وحل الفرنسي تييري هنري بـ38 هدفًا، فيما جاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي برصيد 35 هدفًا.

أجويرو في الصدارة وميسي ورونالدو خلفه

وعلى قمة القائمة، جاء الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بعدما تمكن من تسجيل 61 هدفًا في شباك كبار الأندية الأوروبية، ليحتل المركز الأول بفارق واضح عن أقرب منافسيه.

وجاء مواطنه ليونيل ميسي في المركز الثاني برصيد 56 هدفًا، بينما احتل البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الثالث بعدما سجل 55 هدفًا.

أما الإنجليزي هاري كين فجاء في المركز الرابع برصيد 50 هدفًا، ليكون آخر اللاعبين الذين نجحوا في تجاوز حاجز الـ50 هدفًا، قبل أن يأتي محمد صلاح ودروجبا برصيد 44 هدفًا لكل منهما.



رقم جديد يضاف إلى مسيرة الفرعون

ويحمل رقم محمد صلاح أهمية خاصة، ليس فقط بسبب عدد الأهداف، وإنما لأن تسجيل 44 هدفًا أمام مجموعة من أقوى أندية أوروبا يؤكد قدرته على التعامل مع المباريات الكبرى والمنافسات ذات المستوى المرتفع.

وخلال مسيرته، نجح صلاح في تقديم مستويات لافتة في البطولات الأوروبية، خصوصًا خلال سنواته مع ليفربول، حيث واجه العديد من كبار القارة وسجل في شباك عدد كبير منهم، ليصبح أحد أبرز اللاعبين الذين تركوا بصمة تهديفية واضحة في المنافسات الكبرى.

ومع انتقاله إلى طرابزون سبور التركي وخوض تجربة جديدة، يظل السجل الأوروبي لصلاح شاهدًا على سنوات من التألق والمنافسة على أعلى المستويات، خاصة أن اسمه أصبح حاضرًا إلى جوار أساطير مثل ميسي ورونالدو وأجويرو ودروجبا وهنري.

محمد صلاح.. أرقام تتحدث عن نفسها

وتأتي هذه الإحصائية لتضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرة محمد صلاح، الذي لم يعد حضوره مرتبطًا فقط بأرقامه مع الأندية التي لعب لها، وإنما أصبح اسمه حاضرًا أيضًا في المقارنات التاريخية مع نخبة من أعظم هدافي كرة القدم الحديثة.





ومع استمرار مسيرته، يبقى الرقم الأبرز هو قدرة النجم على صناعة الفارق عندما تكون المواجهة أمام منافس من العيار الثقيل، وهو ما جعل أهدافه أمام كبار أوروبا جزءًا مهمًا من إرثه الكروي.

في الختام، فإن احتلال محمد صلاح المركز الخامس برصيد 44 هدفًا، متساويًا مع أسطورة بحجم ديدييه دروجبا ومتقدمًا على نجوم كبار مثل بنزيما وهالاند وهنري وليفاندوفسكي، يمثل شهادة جديدة على المكانة التي وصل إليها الفرعون المصري بين كبار هدافي كرة القدم في القرن الحادي والعشرين.