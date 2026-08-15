موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2026

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2026، حيث أوضح أن المرحلة يتم فتحها بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من التنسيق وإعلان النتيجة.

موعد الإعلان عن فتح تقليل الاغتراب

وأوضح أن مرحلة تقليل الاغتراب يتم فتحها لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد انطلاق المرحلة مع الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق.



أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، موعد بدء المرحلة الثانية لتنسيق طلاب الثانوية العامة بنظاميها (الحديث - القديم).

وتبدأ المرحلة الثانية يوم الأربعاء الموافق 12/8/2026، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 16/8/ 2026، لمدة خمسة أيام.

وجاءت الحدود الدنيا للتقديم للمرحلة الثانية على النحو التالي:

● النظام الحديث:

• الشعب العلمية: 220.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.75%.

أعداد الطلاب: 234866.

• الشعبة الأدبية: 205.00 درجة فأكثر أي بنسبة 64.06%.

أعداد الطلاب: 31610.

الإجمالي: 266476.

● النظام القديم:

• الشعب العلمية: 280.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29%.

أعداد الطلاب: 379

• الشعبة الأدبية: 240.00 درجة فأكثر أي بنسبة 58.53%.

أعداد الطلاب: 76.

الإجمالي: 455.