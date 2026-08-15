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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الحشرات تزداد ليلًا في الصيف.. ما الذي يجذبها إلى المنزل؟

الحشرات تزداد ليلًا في الصيف
الحشرات تزداد ليلًا في الصيف
أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يلاحظ كثير من الأشخاص زيادة ظهور الحشرات ليلًا داخل المنزل، خاصة مع فتح النوافذ أو تشغيل الإضاءة في الشرفات والغرف. وقد يبدو الأمر غريبًا، خصوصًا إذا كان المنزل نظيفًا، لكن هناك عوامل متعددة تجعل بعض الحشرات أكثر نشاطًا ليلًا وتجذبها إلى المنازل.

فما الذي يجذب الحشرات إلى البيت خلال الليل؟ وهل الإضاءة هي السبب الوحيد؟

1. الإضاءة تجذب بعض الحشرات ليلًا

  • تعد إضاءة المنزل والشرفات من أكثر العوامل التي قد تزيد تجمع بعض الحشرات ليلًا، خصوصًا الحشرات الطائرة.
  • فعند تشغيل الأنوار بالقرب من النوافذ المفتوحة، قد تصبح الإضاءة عامل جذب للحشرات الموجودة في الخارج، فتتجه نحو مصدر الضوء ثم تدخل إلى المنزل.
  • ولهذا قد يلاحظ البعض زيادة الحشرات فور تشغيل أنوار الشرفة أو الجلوس بالقرب من نافذة مضاءة.

2. الحرارة والرطوبة

  • لا ترتبط الحشرات بالحرارة فقط، فالرطوبة أيضًا عامل مهم.
  • يمكن أن تكون الأماكن الرطبة داخل المنزل أو حوله أكثر جاذبية لبعض الحشرات، خاصة في المطابخ والحمامات، وحول أحواض النباتات ومصارف المياه.
  • كما أن تسرب المياه من الصنابير أو المواسير قد يوفر مصدرًا للرطوبة، حتى إذا كان التسريب بسيطًا وغير ملحوظ.

3. روائح الطعام والقمامة

الحشرات تزداد ليلًا في الصيف
  • قد تجذب بقايا الطعام والقمامة أنواعًا مختلفة من الحشرات، خاصة إذا كانت سلة المهملات مفتوحة أو تحتوي على بقايا طعام لفترة طويلة.
  • كما يمكن أن تجذب الأطباق المتروكة في المطبخ أو بقايا المشروبات السكرية الحشرات، حتى لو كانت كمية الطعام صغيرة.
  • لذلك، فإن تنظيف المطبخ بعد تناول الطعام وإغلاق أكياس القمامة والتخلص منها بانتظام يساعد على تقليل عوامل الجذب.

4. الفواكه الناضجة والمواد السكرية

  • الفواكه شديدة النضج أو التي بدأت في التلف يمكن أن تجذب بعض أنواع الحشرات، وكذلك العصائر والمشروبات السكرية إذا انسكبت على الأسطح ولم يتم تنظيفها جيدًا.
  • ولهذا يفضل حفظ الفواكه بشكل مناسب وعدم ترك الثمار التالفة داخل المطبخ، مع تنظيف أي انسكابات فور حدوثها.

5. النباتات والأصص قد تكون مصدرًا للحشرات

  • وجود النباتات داخل المنزل أو في الشرفة قد يوفر بيئة مناسبة لبعض الحشرات، خاصة إذا كانت التربة رطبة باستمرار أو يتم ري النباتات بكميات كبيرة.
  • وقد تظهر الحشرات الصغيرة حول أصص النباتات، لذلك من المهم عدم الإفراط في الري، والتأكد من وجود فتحات تصريف جيدة، وفحص النباتات بشكل منتظم.

6. فتح النوافذ ليلًا دون حواجز

  • في فصل الصيف تزداد الحاجة إلى فتح النوافذ للتهوية، لكن النوافذ المفتوحة دون وجود شبك لمنع الحشرات توفر طريقًا مباشرًا لدخول الحشرات الطائرة.
  • وتزداد المشكلة إذا كانت الأنوار الداخلية أو أنوار الشرفة مضاءة بالقرب من النافذة.
  • ويعد تركيب الشبك السليم على النوافذ والأبواب من أكثر الطرق العملية لتقليل دخول الحشرات دون الحاجة إلى إغلاق المنزل طوال الليل.

لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟

  • تساعد درجات الحرارة المناسبة على زيادة نشاط وتكاثر العديد من أنواع الحشرات، كما تتوافر في الصيف مصادر مختلفة للغذاء والمياه.
  • ولهذا قد يلاحظ الأشخاص تغيرًا واضحًا في أعداد الحشرات مقارنة بفصل الشتاء، خاصة في المناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة والرطوبة.
  • لكن زيادة الحشرات لا تعني بالضرورة أن المنزل غير نظيف، فقد تأتي من البيئة المحيطة أو الحدائق أو المصارف أو الشقوق والفتحات الموجودة في المبنى.

كيف تقلل دخول الحشرات ليلًا؟

يمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة لتقليل وجود الحشرات داخل المنزل:

  • تركيب شبك محكم على النوافذ والأبواب.
  • عدم ترك الطعام مكشوفًا.
  • تنظيف بقايا الطعام والمشروبات فورًا.
  • إغلاق سلة القمامة والتخلص منها بانتظام.
  • إصلاح تسريبات المياه ومصادر الرطوبة.
  • عدم الإفراط في ري النباتات.
  • سد الشقوق والفتحات حول النوافذ والمواسير.
  • تقليل الإضاءة القوية بالقرب من النوافذ المفتوحة.
  • تنظيف الشرفات والمناطق المحيطة بالمنزل باستمرار.

هل يجب القلق من وجود الحشرات ليلًا؟

  • ظهور حشرة أو اثنتين من وقت لآخر قد يكون أمرًا طبيعيًا خلال فصل الصيف، خاصة مع فتح النوافذ. لكن ظهور أعداد كبيرة بصورة متكررة أو ملاحظة تجمع الحشرات حول مصدر معين قد يشير إلى وجود مشكلة تحتاج إلى تحديد مصدرها.
  • وفي حالة وجود انتشار واضح للحشرات، خاصة إذا كانت من الأنواع التي قد تنقل الأمراض أو تسبب لسعات، فمن الأفضل تحديد نوع الحشرة أولًا واستخدام وسيلة مكافحة مناسبة وآمنة.
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