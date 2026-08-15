الإقامات والمخالفين والغرامات ..نداء هام من السفارة السورية في القاهرة

أكدت السفارة السورية في القاهرة أنها تتابع مع الجهات المصرية أوضاع الإقامة والإجراءات القنصلية الخاصة بأبناء الجالية.

وقالت السفارة السورية في بيان لها إنها لمست تعاونا وحرصا على معالجة مختلف الحالات ضمن القوانين النافذة.

وبينت أنها تبحث مقترحات لتسهيل وتسريع الإقامات الدراسية والعادية، وتسوية أوضاع المخالفين، بما في ذلك بحث إمكان تسوية الغرامات المترتبة عليهم وفق الأطر القانونية، على أن تُعلن أي إجراءات أو تسهيلات تُعتمد رسميا.

ودعت السفارة أبناء الجالية إلى الالتزام بقوانين الإقامة في مصر، والمبادرة إلى تسوية الأوضاع لمن انتهت إقاماتهم أو لديهم مخالفات، وحمل وثائق السفر والإقامة السارية، والاعتماد على معلومات السفارة والجهات الرسمية وتجنب الشائعات.