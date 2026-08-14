قوات الاحتلال تطلق نيرانا عشوائية باتجاه قرية في ريف درعا جنوب سوريا

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانًا عشوائية باتجاه أحد أحياء قرية معرية في ريف درعا الغربي جنوب سوريا، بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وفي وقت سابق، توغلت قوة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بشكل محدود داخل قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن القوة توغلت في الجهة الغربية من القرية، وفتشت عددًا من منازل المدنيين، قبل أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل حالات اعتقال.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال تواصل منذ الاثنين أعمال تجريف وفتح طريق ترابي قديم شمال وادي الرقاد من جهة قرية معرية، باستخدام آلية هندسية، ترافقها دبابة وسيارة «بيك أب».

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية في مناطق بجنوب سوريا، وسط اتهامات بانتهاك اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، من خلال التوغل داخل الأراضي السورية ومداهمة منازل المدنيين وتجريف الأراضي وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.