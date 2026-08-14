قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهيب عبد الهادي: بيان عبدالله السعيد جميل أوي أوي
لأول مرة منذ 16 عاما.. أمريكا تنفذ 3 عمليات إعدام في يوم واحد
الصحة: المبادرات الرئاسية ترافق المواطن من قبل الزواج حتى ولادة الأطفال
خطورة داهمة.. جنوب سيناء تحسم الجدل حول عمارات الـ96 وحدة بشرم الشيخ
ننشر.. أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بمطروح
الأرصاد: استمرار تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.. والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 37 درجة
زاد 5 جنيهات.. سعر الذهب الآن في مصر
أول تعليق من ماريسكا بشأن إمكانية رحيل رودري
عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب
الغسالة أنهت حياة صغير في مغاغة بالمنيا.. ماذا حدث؟
أعلى درجة حرارة.. الحر الشديد في كوريا الجنوبية يتلف المحاصيل الزراعية
إصابة 15 شخصًا بحادث تصادم ميكروباص برصيف في مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قوات الاحتلال تطلق نيرانا عشوائية باتجاه قرية في ريف درعا جنوب سوريا

جنوب سوريا
جنوب سوريا
رحمة سمير

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانًا عشوائية باتجاه أحد أحياء قرية معرية في ريف درعا الغربي جنوب سوريا، بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وفي وقت سابق، توغلت قوة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بشكل محدود داخل قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن القوة توغلت في الجهة الغربية من القرية، وفتشت عددًا من منازل المدنيين، قبل أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل حالات اعتقال.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال تواصل منذ الاثنين أعمال تجريف وفتح طريق ترابي قديم شمال وادي الرقاد من جهة قرية معرية، باستخدام آلية هندسية، ترافقها دبابة وسيارة «بيك أب».

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية في مناطق بجنوب سوريا، وسط اتهامات بانتهاك اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، من خلال التوغل داخل الأراضي السورية ومداهمة منازل المدنيين وتجريف الأراضي وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.

قوات الاحتلال الإسرائيلي ريف درعا جنوب سوريا سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

الاهلي

مفاجآت في صفقتي انضمام محمود صلاح وتوفيق محمد لـ الأهلي

عبد الله السعيد

ناقد رياضي: عبد الله السعيد لم يحترم تعاقده مع الزمالك.. وترحيب برحيل بيزيرا

هيثم حسن

هيثم حسن: هاتفي اشتعل بالاتصالات بعد مباراة الأرجنتين.. ومكالمة حسمت قراري

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

الاهلي

صفقات نارية.. تفاصيل تحركات الأهلي في الأيام الأخيرة للميركاتو

ترشيحاتنا

راندة المنشاوي

حصاد «الإسكان».. دفع مشروعات «حياة كريمة» وتطوير المدن الجديدة وتعزيز الاستثمار

سحب الأراضي

التنمية الصناعية تسترد أراضي متعثرة في بياض العرب وكوم أبو راضي ببني سويف

الأراضي الصناعية

التنمية الصناعية تطرح 540 قطعة أرض بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 15 محافظة

بالصور

فستان لافت.. درة تستعرض رشاقتها

درة
درة
درة

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد