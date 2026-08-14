حصاد «الإسكان».. دفع مشروعات «حياة كريمة» وتطوير المدن الجديدة وتعزيز الاستثمار

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا بالفيديوجراف تضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس 2026.

https://youtu.be/XPGzH_Rhb6A?si=TDZVOtOXi0Vj5xMn

ففي يوم 13/8/2026 تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج حملات رفع الإشغالات والتصدي للمخالفات ورفع كفاءة الخدمات بالمدن الجديدة، بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحافظ على مكتسبات التنمية وحقوق الدولة.

وشددت وزيرة الإسكان على استمرار التعامل الحاسم مع المخالفات والإشغالات والتعديات، والحفاظ على حقوق الدولة، مع العمل بالتوازي على رفع كفاءة الخدمات والمرافق والطرق، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وجاذبة للسكان والاستثمار.

حياة كريمة

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، سير العمل بعددٍ من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بعدد من المحافظات، وذلك من خلال نتائج الجولات الميدانية التي نفذها مسئولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف دفع معدلات التنفيذ، وسرعة إنهاء المشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة ودخولها الخدمة، بما يسهم في الاستفادة منها لخدمة المواطنين.

رئيس لمدينة أكتوبر الجديدة

ثم أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، قرارًا بتكليف المهندس أحمد حلمي علي بدوي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، للقيام بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة.

تقنين أوضاع خطوط السير لسيارات الأجرة

وتنفيذا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن فتح باب التقديم لتقنين أوضاع خطوط السير لسيارات الأجرة العاملة بـ4 مدن جديدة هي (القاهرة الجديدة - بدر - الشروق - 15 مايو)، سواء كانت تعمل على الخطوط الداخلية أو الخارجية، بداية من اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 حتى يوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2026، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، بهدف حصر السيارات العاملة فعليا، وتنظيم خطوط السير الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

صندوق "تحيا مصر"

وفي يوم 12/8/2026 شاركت المهندسة راندة المنشاوي في الفعالية التي نظمها صندوق "تحيا مصر"، في المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة مرور 12 عامًا على تأسيسه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وترسيخ قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

وألقت المهندسة راندة المنشاوي كلمة، أكدت خلالها أن "صندوق تحيا مصر" كيان وطني انطلق بفكرة وبرعاية من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأصبح على مدار سنوات عمله نموذجًا متميزًا للتكامل بين جهود الدولة والمجتمع، وترجمة حقيقية لقيم المشاركة والمسئولية الوطنية والتكافل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه ومنذ انطلاق الصندوق، وهو يضطلع بدور محوري في مساندة جهود الدولة لتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.



كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمحاور والكباري بمحافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ، والتي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، في إطار جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظتين، ورفع كفاءة الحركة المرورية، وتحسين الربط بين مختلف المناطق وشبكة الطرق القومية.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، لما لهذه المشروعات من أهمية في تحسين السيولة المرورية، وتقليل أزمنة الرحلات، وتعظيم الاستفادة من المحاور والطرق القائمة.

كما أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (16) لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم بمنطقة الرابية بمدينة الشروق.

وأكدت وزيرة الإسكان حرص الوزارة على استكمال إجراءات توفيق أوضاع المواطنين بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة والتعامل مع طلباتهم وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويضمن حصول المستحقين على حقوقهم.

وفي إطار فعاليات الحملة التوعوية المشتركة التي تُقام تحت شعار «معًا نحافظ على المياه.. ومعًا نلتزم بالقانون»، واصل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تنفيذ رسائله التوعوية الهادفة إلى نشر الوعي بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون باعتبارها إحدى أهم ركائز الحفاظ على هذا المرفق الحيوي.

وفي يوم 11/8/2026 شاركت المهندسة راندة المنشاوي، في جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمحافظة الغربية، والتي شملت افتتاح توسعات محطة معالجة صرف صحي زفتى بطاقة 10 الف م³/يوم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة 80 آلاف نسمة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن ما يتم تنفيذه من مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعكس رؤية الدولة نحو بناء بنية أساسية قوية ومستدامة في الريف المصري

كما شملت الجولة افتتاح محطة مياه سندبسط الارتوازية بعد رفع طاقتها 500% لخدمة 47 ألف نسمة ضمن مشروعات «حياة كريمة» بمحافظة الغربية، وافتتاح محطة مياه نهطاي الارتوازية ضمن مشروعات "حياة كريمة" لخدمة 21 ألف مواطن بمحافظة الغربية

كما ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة عدد من ملفات العمل ذات الأولوية، وفي مقدمتها موقف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، واستراتيجية تطوير مدن الساحل الشمالي الغربي، "موقف حالي ورؤية مستقبلية حتى عام 2030".

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعكس حرص الدولة على ضمان حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات على مستوى الجمهورية، والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المعلنة للتنفيذ والتسليم، والوقوف على الموقف التنفيذي الفعلي لكل مشروع، مع سرعة رصد أي تحديات أو معوقات والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة أن تشمل أعمال المتابعة مختلف عناصر المشروع، وفي مقدمتها الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات وفقًا للمخططات والبرامج الزمنية المعتمدة، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات أو حالات عدم التزام بحقوق المواطنين، ومواصلة المتابعة ورفع تقارير دورية بالموقف وما يتم اتخاذه من إجراءات.

كما أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، 6 قرارات لإزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بمدينتي السادات وسوهاج الجديدة والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، في إطار مواصلة جهود الوزارة للتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات، وفرض الانضباط العمراني، والحفاظ على المخططات والاشتراطات البنائية المعتمدة.

وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة/ راندة المنشاوي، عقد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع ممثلي شركتي «مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق» و«باركن الإماراتية»، لبحث فرص التعاون والاستفادة من الخبرات المتخصصة في مجال تطوير وإدارة وتشغيل منظومات مواقف السيارات، ودراسة إمكانية تطبيق الحلول التكنولوجية والأنظمة الذكية الحديثة بالمدن الجديدة.

وتنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، استقبلت السيدة/ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بعثة من البنك الدولي، وفي إطار إعداد دراسة متخصصة حول الإسكان في مصر، كما شارك في الاجتماع فريق من الباحثين من جامعة القاهرة.

وفي يوم 10/8/2026 أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء إجراءات تسليم قطع الأراضي المخصصة للمواطنين بالأراضي المضافة بمنطقتي الأمل والطلائع «سابقًا» بمدينة العبور الجديدة، والذين تم توفيق أوضاعهم وتخصيص أراضٍ لهم بالقرعات العلنية، وفقًا لشرائح محددة.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على سرعة تسليم الأراضي للمواطنين، وتيسير إجراءات حصولهم على قطع الأراضي المخصصة لهم وفقًا للقواعد والمواعيد المحددة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ خطط تسليم الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتوفير مختلف الخدمات والفرص السكنية والاستثمارية للمواطنين بالمدن الجديدة.

كما استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، في ذلك اليوم السيد السفير/ روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

ورحبت المهندسة راندة المنشاوي بالقائم بأعمال السفير الأمريكي والوفد المرافق له، مؤكدة أن العلاقات المصرية الأمريكية تمثل نموذجًا مهمًا للشراكة والتعاون الممتد بين البلدين، ومشددة على حرص الدولة المصرية على مواصلة تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود تحقيق التنمية والاستقرار، ومشيدة بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مستمر في مختلف المجالات.

كما استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، بمقر الوزارة، السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم جهود التنمية بالمحافظات، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعربت وزيرة الإسكان عن استعداد الوزارة لتقديم مختلف سبل الدعم في ملفات العمل والمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، مؤكدة حرص الوزارة على استمرار التنسيق والتعاون مع محافظة الوادي الجديد، ومتابعة مختلف المشروعات والملفات ذات الأولوية، بما يحقق أهداف الدولة في تنمية المحافظات وتعظيم الاستفادة من مقوماتها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بشأن سرعة استكمال إجراءات المرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن» وإتاحة البيانات للحاجزين بشفافية، بدأت وزارة الإسكان إرسال رسائل بريد إلكتروني للسادة الحاجزين، تتضمن ترتيب وصول التحويلات التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص، وفقًا للتقرير الوارد من البنك المركزي المصري.

وفي يوم 9/8/2026 شاركت المهندسة راندة المنشاوي، في جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمحافظة مطروح، والتي شملت فعاليات إطلاق شركة الديار القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "علم الروم" بشراكة مصرية

وأكدت المهندسة راندة المنشاوى أن ما يشهده الساحل الشمالي من تنفيذ مشروعات كبرى يعكس نجاح الدولة المصرية في تهيئة بيئة عمرانية واستثمارية جاذبة، كما شملت الجولة افتتاح كوبري روميل بعد تطويره بمحافظة مطروح بطول 28 مترا وعرض 16مترا وتم تصميمه ليتحمل أوزان تصل إلى 70 طنا، فضلا عن تفقد مجمع تحلية مياه البحر بالرميلة بطاقة 125 الف متر مكعب بوميًا.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية وملفات العمل بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الفرص والأصول المتاحة بالمدن الجديدة، ورفع كفاءة البنية الأساسية والمناطق الصناعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمختلف ملفات العمل بالمدينتين، وسرعة التعامل مع أي معوقات أو شكاوى، والتنسيق المستمر بين جهازي المدينتين والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في المدن الجديدة.

وفي يوم 8/8/2026 واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، من خلال المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بالعملتين المحلية والأجنبية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، لتعزيز مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي والحوكمة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه الطروحات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز من تنافسية المدن الجديدة باعتبارها مراكز جاذبة للاستثمار والسكان.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينتي الشروق والعبور الجديدة، وذلك من خلال نتائج جولات ميدانية واجتماعات تنسيقية شملت موقف تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالأراضي المضافة للمدينتين، وتسريع إجراءات توفيق الأوضاع، بما يحقق التنمية المتكاملة بالمناطق المضافة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار المتابعة الدورية لملفات تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، بالتوازي مع دفع معدلات تنفيذ مشروعات المرافق والطرق والخدمات، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الاستقرار العمراني بالمدن الجديدة، مشددة على ضرورة إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ، مع الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.

وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، باستكمال أعمال البنية الأساسية ودعم خطط التنمية العمرانية بمختلف المدن الجديدة، واصل جهاز مدينة القاهرة الجديدة تنفيذ أعمال المرحلة التاسعة لتوصيل التيار الكهربائي الدائم لقطع الأراضي بمنطقة امتداد النرجس بمشروع "بيت الوطن"، وذلك وفقًا لخطة العمل والجداول الزمنية المحددة.

وأجرى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة إلى كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس والأمير تادرس بمدينة العلمين الجديدة، حيث كان في استقباله الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، في إطار ما تشهده المدينة من نمو متواصل وتكامل في منظومة الخدمات والمرافق ودور العبادة.

وخلال الزيارة، أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بما تشهده مدينة العلمين الجديدة من طفرة تنموية ومشروعات قومية، مؤكدًا أن المدينة تمثل نموذجًا للتنمية العمرانية الحديثة، وما توفره من مقومات وخدمات تواكب متطلبات المستقبل.

وتزامنت الزيارة مع استمرار مدينة العلمين الجديدة في استضافة وتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية، في إطار التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الشباب والرياضة، حيث شهدت المدينة انطلاق عدد من الأنشطة الرياضية الصيفية، بمشاركة نحو 500 مشارك، وتضمنت ماراثونًا للجري، وأنشطة لليوجا، ومهرجانًا للرياضة للجميع، إلى جانب عروض "فري ستايل BMX" للدراجات الهوائية.

وتتواصل الفعاليات الرياضية بمدينة العلمين الجديدة على مدار شهر أغسطس، وتشمل ماراثونًا للدراجات، والمهرجان الرياضي للفتاة والمرأة، ومنافسات خماسي كرة القدم الشاطئية، والأيروبيكس، واليوجا، والكرة الطائرة، إلى جانب مسابقات اللياقة البدنية للشباب والأسر والألعاب الترويحية لرواد الشواطئ.

كما تتضمن الخطة تنفيذ 4 معسكرات رياضية ضمن مشروع "يلا كامب"، بالتعاون مع عدد من الاتحادات الرياضية النوعية.

وفي إطار تنويع الخدمات وتعزيز الأنشطة السياحية والترفيهية، شهدت المدينة كذلك افتتاح مشروع "Taxi Boat"، الذي يمثل إضافة إلى منظومة النقل والترفيه البحري، ويأتي في إطار التعاون مع القطاع الخاص لتوفير خدمات جديدة لسكان المدينة وزائريها وروادها، ودعم المشروعات ذات الطابع السياحي والترفيهي.