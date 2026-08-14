جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

حصل موقع «صدى البلد» على الصور الأولى لضحايا جريمة 15 مايو بالقاهرة، والتي راح ضحيتها شقيقا زوجة مهندس وابنته، إثر إطلاقه أعيرة نارية عليهم، بسبب خلافات أسرية، في واقعة مأساوية شهدتها المدينة.





كواليس جريمة 15 مايو

وكانت قد شهدت مدينة 15 مايو بالقاهرة واقعة مأساوية، بعدما أقدم مهندس على إطلاق أعيرة نارية تجاه زوجته وأولاده وحماته، ما أسفر عن مصرع شقيقي زوجته وابنته، وفقا للمعلومات الأولية حول الواقعة.



الأجهزة الأمنية تتلقى بلاغا بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث إطلاق نار داخل أحد العقارات بمدينة 15 مايو، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع عدد من أفراد الأسرة إثر إصابتهم بطلقات نارية.

ضبط المتهم في جريمة 15 مايو

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب ودوافع ارتكاب الجريمة.