دعاء للميت يوم الجمعة.. كلمات تفتح أبواب الرحمة

دعاء للميت يوم الجمعة.. يحرص المسلمون على اغتنام يوم الجمعة في الدعاء لأنفسهم ولأهلهم وأحبتهم، ومن أعظم ما يمكن أن يقدمه الإنسان لمن فارقوا الحياة أن يخصهم بالدعاء والاستغفار، فالدعاء يصل إلى الميت وينتفع به بإذن الله تعالى، كما أن الدعاء للمتوفى يعبر عن الوفاء والمحبة ويجعل الراحل حاضرًا في قلوب ذويه رغم غيابه.

ويكتسب الدعاء للميت يوم الجمعة أهمية خاصة مع حرص المسلمين على تحري ساعة الإجابة في هذا اليوم المبارك، فيستغل المسلم أوقات الدعاء في سؤال الله تعالى أن يرحم من سبقوه إليه، وأن يوسع قبورهم، ويجعلها روضة من رياض الجنة، وأن يتجاوز عن تقصيرهم ويكرم نزلهم.

وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل الدعاء للميت، فقال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، وهو ما يبين أهمية دعاء الأبناء وأهل المتوفى له بعد رحيله عن الدنيا.

دعاء للميت يوم الجمعة قصير

اللهم في يوم الجمعة أعطنا خير ما تعطي السائلين، واجمع لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم أذهب عنا الحزن، وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق، واجعل لنا من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك، وارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم، واجعل قبورهم نورًا وضياءً، وأنزل عليهم من رحمتك ما يؤنس وحشتهم، حتى يوم يبعثون.

دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب

اللهم في يوم الجمعة ارحم من رحلوا عن الدنيا وانتقلوا إلى جوارك، اللهم اغفر لهم، واعف عنهم، ووسع مدخلهم، ونور قبورهم، واجعلها عليهم سكينة ورحمة، واجمعنا بهم في جناتك على خير، واجبر قلوبنا بعد فراقهم يا رب العالمين.

اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه، وأوجعني غيابه، اللهم ارحم أبي واغفر له، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، واجمعني به في مستقر رحمتك.

اللهم في يوم الجمعة ارحم من غابوا عنا غيابًا أبديًا، اللهم ابعث إليهم نورًا ورحمة وسكينة، وآنس وحشتهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم.

اللهم في يوم الجمعة أذق [الاسم] من نعيم الجنة، وأكرمه بالفردوس الأعلى، واسقه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدًا، اللهم اجعل له في الجنة كنوزًا وبيوتًا، وارفع درجته في عليين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمه التراب، واجعل قبره واسعًا منيرًا، واغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وتجاوز عن سيئاته، وأكرم مقامه، وثبته عند السؤال، واجعل ما أصابه من ألم وتعب في الدنيا رفعة له في الدرجات وتكفيرًا للسيئات.

اللهم اشفِ من أنهكه الوجع، وأغث من أثقله الهم، واهدِ من غرته الدنيا، واغفر لمن سبقونا إليك، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، واجعل لهم نصيبًا من رحمتك التي وسعت كل شيء.

اللهم في يوم الجمعة أسألك أن ترحم من هم تحت التراب، الذين لا يملكون لأنفسهم حولًا ولا قوة، والذين ينتظرون منا دعوة صادقة، اللهم اجعل دعاءنا لهم رحمة تصل إليهم، ونورًا يضيء قبورهم، ورفعة في درجاتهم، ومغفرة تمحو ذنوبهم.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبورهم نورًا، واملأها بالرضا والرحمة والطمأنينة.

اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وإذا أصبحنا تحت التراب وحدنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وارزقنا حسن الخاتمة، واغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقونا بالإيمان، ولجميع موتى المسلمين.

اللهم اجمعنا بمن نحب في جنات النعيم، في دار لا فراق فيها ولا ألم ولا حزن، واجعل لقاءنا بهم لقاء رحمة ورضوان، وأكرمهم بجوارك، وأكرمنا بالصبر والاحتساب، ولا تحرمنا أجر الدعاء لهم، ولا تحرمهم رحمات دعائنا.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لهم، وأنزل عليهم رحماتك، ونور قبورهم، وآنس وحشتهم، وارفع درجاتهم في الجنة، واجعلهم في نعيم لا ينقطع، واجمعنا بهم في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين.