شيخ الأزهر يطمئن على صحة مفتي الجمهورية هاتفيًا ويدعو له بتمام الصحة والعافية

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا بالدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، للاطمئنان على صحته، عقب تعرضه لوعكة صحية.

وأجرى مفتي الجمهورية، قسطرة بالقلب، إلى جانب عدد من الفحوصات الطبية اللازمة، داعيًا المولى عز وجل أن يمنَّ عليه بتمام الصحة والعافية، وأن يعود إلى ممارسة مهامه وأعماله في أقرب وقت، وهو في كامل صحته وعافيته.

من جانبه، أعرب مفتي الجمهورية عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر، داعيًا الله تعالى أن يحفظ فضيلته، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديمه ذخرًا للإسلام والمسلمين.