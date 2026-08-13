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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من 25.3 مليار إلى 9.3 مليار دولار.. ماذا حدث في حسابات مصر مع صندوق النقد؟

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
رحمة سمير

بعد نحو 10 سنوات من التعامل مع برامج صندوق النقد الدولي، كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بالصندوق وممثل المجموعة العربية، تفاصيل جديدة حول حجم التسهيلات التي حصلت عليها مصر وما تم سداده منها حتى يونيو 2026.

3 برامج خلال 10 سنوات

وأوضح معيط أن مصر دخلت في 3 برامج مع صندوق النقد، بدأ أولها في نوفمبر 2016 وانتهى عام 2019، ثم برنامج خلال جائحة كورونا في 2020 و2021، قبل بدء البرنامج الثالث في أكتوبر 2022 وتفعيله في مارس 2024.

صندوق النقد الدولي

16 مليار دولار تم سدادها

وأشار إلى أن إجمالي التسهيلات التي حصلت عليها مصر بلغ نحو 25.3 مليار دولار حتى 30 يونيو 2026، مؤكدًا أن مصر سددت 16 مليار دولار من أصل المبلغ، إلى جانب سداد جميع الفوائد المستحقة.

9.3 مليار دولار متبقية

وبحسب معيط، انخفض إجمالي المبلغ المتبقي من تسهيلات صندوق النقد إلى نحو 9.3 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2026، مع الالتزام بمواعيد السداد المحددة.

صندوق النقد الدولي

وتعكس الأرقام المعلنة مسارًا ممتدًا من التعامل بين مصر وصندوق النقد الدولي، وسط التزام بسداد المستحقات وفق الجداول الزمنية المحددة، في الوقت الذي لا يزال فيه جزء من التسهيلات قائمًا ضمن البرنامج الحالي.

صندوق النقد صندوق النقد الدولي مصر محمد معيط المجموعة العربية

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