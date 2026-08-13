مقابل 350 ألف دولار.. الأهلي يعرض تسوية مالية على رضا سليم لفسخ عقده

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل جديدة بشأن موقف المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية، في ظل عدم وضوح مستقبله مع القلعة الحمراء واقتراب حسم قائمة الفريق للموسم الجديد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن رضا سليم يتبقى في عقده مع الأهلي موسم واحد، ويحصل بموجبه على راتب سنوي يصل إلى 800 ألف دولار، وهو ما يجعل ملف رحيله محل اهتمام كبير من جانب إدارة النادي، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في إعادة ترتيب قائمة الفريق قبل انطلاق الموسم.

الأهلي يعرض تسوية مالية على رضا سليم

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تتحرك خلال الفترة الحالية من أجل التوصل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن إنهاء التعاقد بالتراضي، بدلًا من استمرار الوضع الحالي، خاصة بعد تمسك الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، بعدم قيد رضا سليم ضمن القائمة خلال الموسم المقبل.

وأضاف أن الأهلي يسعى للتوصل إلى صيغة مالية مناسبة لإنهاء العلاقة التعاقدية، مشيرًا إلى أن النادي عرض الحصول على موافقة اللاعب على فسخ العقد مقابل مبلغ يقترب من 350 ألف دولار، مع وجود مفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي يرضي الطرفين.

عموتة يرفض قيد رضا سليم في الأهلي

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تضع مصلحة الفريق في مقدمة أولوياتها، وتسعى لغلق ملف رضا سليم خلال الساعات المقبلة، حتى يتسنى للجهاز الفني التركيز على تجهيز المجموعة التي سيعتمد عليها في المنافسات المقبلة.

وأكد أن المفاوضات لا تزال مستمرة ولم يتم الإعلان عن اتفاق نهائي حتى الآن، موضحًا أن الساعات المقبلة قد تشهد تطورات جديدة في ظل رغبة الأهلي في حسم موقف اللاعب بشكل رسمي قبل غلق ملف القائمة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن قرار عموتة بعدم قيد رضا سليم جاء ضمن رؤيته الفنية للقائمة، وأن إدارة الأهلي تعمل حاليًا على تنفيذ احتياجات الجهاز الفني وإنهاء الملفات العالقة بأفضل صورة ممكنة.

