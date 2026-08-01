أحمد حسن: رضا سليم يقترب من المصري بعد تعثر انتقاله إلى الجيش الملكي

كشف أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الجيش الملكي المغربي رفض تحمل جزء كبير من راتب المغربي رضا سليم، وهو ما جعل اللاعب يقترب من الانتقال إلى المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الجيش الملكي المغربي

وأشار مصدر داخل النادي الأهلي إلى أن رفض الجيش الملكي تحمل جزء كبير من راتب اللاعب أدى إلى تعثر المفاوضات بين الطرفين، لتتراجع فرص إتمام الصفقة.

وأضاف المصدر أن المصري البورسعيدي أصبح الوجهة الأقرب لرضا سليم في الوقت الحالي، مع استمرار المفاوضات لحسم انتقاله على سبيل الإعارة قبل انطلاق الموسم الجديد.