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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس نادي البنك الأهلي يكشف مفاجأة بشأن مصطفى شوبير

البنك الأهلي
البنك الأهلي
باسنتي ناجي

كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف البنك الأهلي على سبيل الإعارة قبل موسمين، عندما لم يكن يشارك بصورة أساسية مع الفريق الأحمر.

الأهلي

وقال نصار، خلال ظهوره في برنامج "جالي في ملعبي": “من موسمين كان مصطفى شوبير هينضم لنادي البنك الأهلي، لأنه ساعتها ماكانش بيلعب أساسي، واقترحنا على إدارة النادي الأهلي إننا نضم اللاعب إعارة على أن يعود مرة أخرى.”

وأضاف: “أنا شوفته حارس واعد وإمكانياته عالية، ودايمًا بيشتغل على نفسه، وعنده إمكانيات تحقق الطموح الكبير اللي عنده.”

واختتم رئيس البنك الأهلي تصريحاته بالإشادة بعقلية الحارس، قائلًا: “عقليته كويسة جدًا، وده مهم لأي لاعب كرة قدم، وأعتقد أن لديه كل المقومات لتحقيق نجاحات كبيرة في الفترة المقبلة.”

الأهلي الزمالك رئيس النادي الأهلي

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