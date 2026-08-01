روميرو على أعتاب العودة إلى الكالتشيو من بوابة إنتر ميلان

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‎بات المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو قريبًا من خوض تجربة جديدة، بعدما كشفت تقارير صحفية عن توصل

إنتر ميلان إلى اتفاق مبدئي مع توتنهام هوتسبير بشأن التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

‎وبحسب التقارير، فإن النادي الإيطالي أنهى اتفاقه مع توتنهام على الخطوط العريضة للصفقة، بينما لا تزال المفاوضات جارية مع روميرو لحسم البنود الشخصية قبل الإعلان الرسمي.

‎ويُعد روميرو من أبرز المدافعين في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، كما سبق له التألق في الدوري الإيطالي، وهو ما يجعل عودته إلى “السيري آ” إضافة قوية لدفاع إنتر ميلان استعدادًا للموسم الجديد.

‎ورغم اقتراب الصفقة، فإن الإعلان الرسمي لا يزال مرهونًا باستكمال الإجراءات النهائية والتوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب بشأن شروطه الشخصية.