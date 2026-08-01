عمر مرموش يساند مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان

حرص الدولي المصري عمر مرموش على التواجد في مدرجات ملعب مباراة فريقه مانشستر سيتي الودية أمام إنتر ميلان، لمؤازرة زملائه خلال المواجهة التي تأتي ضمن استعدادات الفريق الإنجليزي للموسم الجديد.

وظهر مرموش وهو يتابع اللقاء من المدرجات، في ظل عدم مشاركته في المباراة، بينما يواصل الجهاز الفني بقيادة بيب جوارديولا تجهيز جميع اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

تأتي المباراة ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه مانشستر سيتي، بهدف الوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل بداية الموسم الجديد، في ظل تطلع الفريق للمنافسة على جميع البطولات.