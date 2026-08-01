رئيسة وزراء إيطاليا: الدفاع عن حدود الاتحاد الأوروبي مسؤولية مشتركة

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ليست مصلحة دولة واحدة، بل هي مسؤولية أوروبية مشتركة، مشيرة إلى أن الموقف الذي طالما دعمته إيطاليا بات الآن يحظى بتأييد عدد متزايد من الدول الأوروبية.



وأوضحت ميلوني – في بيان على منصة إكس اليوم – أن إيطاليا قامت بالتعاون مع الدنمارك بنشر رسالة موقعة من 22 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز الحدود الخارجية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، ومحاربة مهربي البشر، وجعل عمليات الإعادة إلى الوطن أكثر فعالية.