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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء العراق: الاتفاق مع تركيا بشأن نقل وتحميل النفط عبر ميناء جيهان إنجاز استراتيجي

رئيس وزراء العراق:
رئيس وزراء العراق:
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم السبت، أن اتفاق بلاده مع تركيا بشأن نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي التركي إلى ميناء جيهان إنجاز استراتيجي.

وقال الزيدي - عبر حسابه على منصة (إكس)، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إنجاز استراتيجي مهم لتأمين انسيابية صادراتنا النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا، إذ وقع الجانبان هذا اليوم اتفاقاً بشأن نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي التركي إلى ميناء جيهان، وبحد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يومياً".

وأشار الزيدي إلى أن شركات عراقية وتركية ستباشر مهامها في هذا الاتجاه، فيما ستعمل حكومتا البلدين، ضمن مسار مدروس، على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط، والكهرباء، والموارد المائية، وسواها من مجالات التعاون التي تعزز المصالح المشتركة وتدعم التنمية والاستقرار.

مجلس الوزراء العراقي اتفاق النفط

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