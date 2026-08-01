QR Code على عبوات الدواء.. كيف تعزز منظومة التتبع الرقابة وتحمي المريض؟

أثارت الأنباء المتداولة بشأن تغيير نظام تسعير الأدوية حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف لدى المواطنين من تأثير ذلك على أسعار الدواء وتوافره في الأسواق.

منظومة التسعير الحالية

وفي ظل أهمية القطاع الدوائي وارتباطه المباشر باحتياجات المرضى، أكدت هيئة الدواء المصرية استمرار العمل بمنظومة التسعير الحالية، موضحة أن الإجراءات الجديدة التي يتم تطبيقها تستهدف إحكام الرقابة على تداول الدواء وضمان وصوله للمستهلك بشكل آمن ومنظم، دون أي تأثير على الأسعار الرسمية المعتمدة.

وأكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، عدم صحة ما تم تداوله بشأن إلغاء تسعير عبوات الأدوية، مشددًا على أن الدواء في مصر لا يزال يخضع لنظام التسعير الجبري، ولا توجد أي توجهات لتغيير هذا النظام خلال الفترة الحالية.

حصول المرضى على الأدوية

وأوضح رجائي أن التسعير الجبري يمثل آلية مهمة لضمان حماية المواطنين والصيادلة، حيث يضمن حصول المرضى على الأدوية بالسعر الرسمي المعتمد، ويمنع حدوث تفاوت غير منضبط في الأسعار داخل السوق.

إنشاء هوية رقمية خاصة

وأشار إلى أن الإجراء الجديد الذي يتم تطبيقه حاليًا يتمثل في منظومة التتبع الدوائي، والتي بدأت هيئة الدواء تنفيذها منذ فبراير الماضي، بهدف إنشاء هوية رقمية خاصة بكل عبوة دواء، تتضمن كافة البيانات الأساسية المتعلقة بها.

رمز الاستجابة السريعة

وأضاف أن الهوية الرقمية للعبوة ستشمل رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية، إلى جانب السعر الرسمي للدواء، والذي سيكون متاحًا من خلال رمز الاستجابة السريعة "QR Code"، بما يتيح مزيدًا من الدقة والشفافية في متابعة حركة الدواء.

الحد من أي ممارسات غير قانونية

وأكد مساعد رئيس هيئة الدواء أن منظومة التتبع الدوائي لا تتعارض مع نظام التسعير المعمول به، بل تهدف إلى تعزيز الرقابة على مراحل تداول الدواء المختلفة، بداية من التصنيع مرورًا بالتوزيع وحتى وصوله إلى المريض، بما يساعد على الحد من أي ممارسات غير قانونية أو تداول منتجات غير مطابقة.

وشدد رجائي على حرص الهيئة على إعلان جميع القرارات والمشروعات الجديدة المتعلقة بالقطاع الدوائي عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو الصفحات المعتمدة، داعيًا المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول المعلومات غير الموثقة.

استقرار سوق الدواء

وأكد أن الرجوع إلى المصادر الرسمية يساهم في منع انتشار الشائعات والحفاظ على استقرار سوق الدواء، إلى جانب تجنب أي سلوكيات غير مبررة مثل تخزين الأدوية أو الإقبال الزائد على شرائها نتيجة معلومات غير صحيحة.