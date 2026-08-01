قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو
محمد عادل صديق وحسام الزناتي يتصدران سباق المدير الرياضي في الزمالك
روَّج لبيع الهيروين أونلاين.. تعرف على مصير المتهم وفقا للقانون
إصابة 11 شخصًا في تفجير استهدف مركزًا للشرطة بكولومبيا قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب
إغلاق مقرات جبهة النصرة.. المؤبد لـ5 متهمين في «خلية بولاق أبو العلا» الإرهابية
استشاري تثقيف غذائي: الشوفان في الأصل أكل للخيول مش غذاء أساسي للإنسان
تشكيل منتخب مصر للسيدات ضد مالاوي في كأس أمم أفريقيا
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: مصر قادت تحركات حاسمة لإنجاح اتفاق غزة
الخارجية الأمريكية تحذر: إيران ومجموعاتها الداعمة قد تستهدف مصالحنا أو مواطنينا بأنحاء العالم
القاهرة الإخبارية: التنسيق بين مصر وتركيا عزز فرص التوصل إلى اتفاق غزة
ولاية أمريكية تستبدل شواحن المركبات الكهربائية بمهابط للسيارات الطائرة
برلمانية: مؤتمر المصريين بالخارج منصة حقيقية للاستماع لتحديات الجاليات وتحويلها لفرص تنموية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعرف على تفاصيل زيادة سبتمبر للإيجار القديم قبل دخولها حيز التنفيذ

الإيجار القديم
الإيجار القديم
محمد الشعراوي

يترقب ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين بدء تطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، والمقرر العمل بها اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026.

ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكامه، اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، على أن تُحتسب هذه الزيادة على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا، وتستمر الزيادة بالنسبة نفسها بشكل سنوي طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في التشريع.

 نسبة الـ15% 

وأكدت المادة 6 من القانون أن نسبة الـ15% يتم احتسابها على القيمة الإيجارية الفعلية المطبقة أو على الحد الأدنى الذي حدده القانون وفقًا لتصنيف المنطقة، أيهما أعلى، وذلك بهدف تحقيق انتقال تدريجي إلى قيم إيجارية تتناسب مع التطورات الاقتصادية وأوضاع سوق العقارات.

حدد القانون حد أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات، وذلك بحسب مستوى الخدمات والموقع الجغرافي، وجاءت القيم على النحو التالي:

 250 جنيهًا شهريًا للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية. 

400 جنيه شهريًا للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة. 

1000 جنيه شهريًا للوحدات الموجودة في المناطق المتميزة.

وتُطبق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية السارية بعد مراعاة هذه الحدود الدنيا، وفقًا لما نص عليه القانون.

 

الملاك والمستأجرين تطبيق أول زيادة سنوية لإيجار القديم قانون لإيجار القديم القيمة الإيجارية للوحدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

جون ادوارد

أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

ترشيحاتنا

إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد المتوقع وحقيقة ترحيل العطلة

إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد المتوقع وحقيقة ترحيل العطلة

محمد صلاح

رامي عباس خرج عن صمته.. لماذا تعثر انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش؟

كسوف الشمس

كسوف القرن يقترب.. 12 أغسطس 2026 يرسم لوحة سماوية نادرة ويمنح 4 دول عربية أفضل مشهد

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد