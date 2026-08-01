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روَّج لبيع الهيروين أونلاين.. تعرف على مصير المتهم وفقا للقانون
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

روَّج لبيع الهيروين أونلاين.. تعرف على مصير المتهم وفقا للقانون

الحبس - ارشيفية
الحبس - ارشيفية
محمد الشعراوي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أدمن إحدى الصفحات بموقع للتواصل الاجتماعي؛ خصصها لترويج وبيع المخدرات عبر شبكة الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادي.

عقوبة بيع المخدرات 

حدد قانون مكافحة المخدرات عقوبات مشددة على جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إلى جانب الغرامات المالية.

ونصت المادة 33 من القانون على معاقبة كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بعقوبات تبدأ من السجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، مع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك في جرائم استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو ما يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما نصت المادة 34 من القانون على أن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة داخل البلاد قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وذلك بحسب ظروف وملابسات كل دعوى، وما إذا كانت تتوافر فيها ظروف مشددة للعقوبة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، وبحوزته (فرد محلى - كمية لمخدر الهيروين – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجارـ واتخذت الإجراءات القانونية.

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