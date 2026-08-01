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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد تأخرها 8 أشهر.. برلماني يطالب بالكشف عن أسباب أزمة المعاشات ومحاسبة المسئولين

المعاشات
المعاشات
رحمة سمير

طالب النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق وتقصي الحقائق بشأن أزمة تأخر صرف المعاشات للمستحقين الجدد، ومحاسبة المسؤولين عن الخلل الفني في منظومة الصرف، مؤكدًا أن حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم يمثل حقًا أصيلًا وليس منحة.

مغاوري: ننتظر تنفيذ وعد حل أزمة المعاشات

أعرب مغاوري عن أمله في التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بما أعلنته سابقًا بشأن حل أزمة تأخر صرف المعاشات للمستحقين الجدد، اعتبارًا من الأول من أغسطس، بما يتيح لهم الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

زيادة المعاشات 2026

مواطنون لم يتقاضوا معاشاتهم منذ 8 أشهر

وقال مغاوري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم هنا القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن عددًا من المواطنين لم يتقاضوا معاشاتهم منذ فترات تراوحت بين 6 و8 أشهر، بسبب أعطال في منظومة صرف المعاشات.

وأكد أن أصحاب المعاشات المتضررين هم ضحايا خلل فني في المنظومة، ولا يتحملون مسؤولية الأزمة، مشددًا على أنه لا يجوز استمرار حرمانهم من مصدر دخلهم طوال هذه الفترة.

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صرف المستحقات حق وليس منحة

وأوضح عضو مجلس النواب أن صرف المستحقات المتأخرة، حال تنفيذه، يمثل حقًا أصيلًا لأصحاب المعاشات وليس منحة، مؤكدًا أن معالجة الأزمة لا يجب أن تقتصر على صرف الأموال فقط، بل ينبغي أن تمتد إلى محاسبة المسؤولين عن الخلل الفني الذي أدى إلى تعطيل صرف المستحقات.

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وقال: «حتى إذا تم صرف المعاشات، فهذا حق لأصحابه، لكن الأزمة لا يجب أن تمر مرور الكرام، ويجب إجراء مساءلة وتقصي حقائق لمعرفة أسباب الخلل الفني والمسؤولين عنه».

مطالب بالتحقيق وكشف تفاصيل التعاقد

وطالب مغاوري بفتح تحقيق للكشف عن أسباب الأزمة، والإعلان عن تفاصيل التعاقد مع الشركة المسؤولة عن تشغيل المنظومة، وتحديد أسباب العطل الفني والمسؤولين عنه.

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وشدد عضو مجلس النواب على أن الشفافية والمحاسبة تمثلان عنصرين أساسيين لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، خاصة مع التوسع في التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على الأنظمة الإلكترونية في تقديم الخدمات، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار الأزمة مستقبلًا.

المعاشات نائب صرف المعاشات «اليوم هنا القاهرة عضو مجلس النواب

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