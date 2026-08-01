الداخلية تحبط محاولة جلب 52 بندقية آلية بسوهاج.. ومصرع عنصر شديد الخطورة

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من جالبى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة) بمحاولة جلب كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة لهما ، وإستهدافهما بمشاركة قطاع الأمن المركزى بنطاق محافظة سوهاج ، وقد أسفر التعامل عن مصرع أحدهما (سبق إتهامه والحكم عليه فى عدد من القضايا أبرزها "إتجار بالمخدرات، إتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، سرقة بالإكراه") وضبط الثانى .

وضُبط بحوزتهما (52 بندقية آلية – أكثر من 5 ألاف طلقة مختلفة الأعيرة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





