مخدرات أون لاين.. القبض على شخص يروج لبيع المخدرات على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يروج لبيع المخدرات على السوشيال ميديا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.





بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عنصر جنائى- مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) ، وتم بإرشاده ضبط (كمية من مخدرى "الحشيش ، الآيس" هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









