قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 11 شخصًا في تفجير استهدف مركزًا للشرطة بكولومبيا قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب
إغلاق مقرات جبهة النصرة.. المؤبد لـ5 متهمين في «خلية بولاق أبو العلا» الإرهابية
استشاري تثقيف غذائي: الشوفان في الأصل أكل للخيول مش غذاء أساسي للإنسان
تشكيل منتخب مصر للسيدات ضد مالاوي في كأس أمم أفريقيا
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: مصر قادت تحركات حاسمة لإنجاح اتفاق غزة
الخارجية الأمريكية تحذر: إيران ومجموعاتها الداعمة قد تستهدف مصالحنا أو مواطنينا بأنحاء العالم
القاهرة الإخبارية: التنسيق بين مصر وتركيا عزز فرص التوصل إلى اتفاق غزة
ولاية أمريكية تستبدل شواحن المركبات الكهربائية بمهابط للسيارات الطائرة
برلمانية: مؤتمر المصريين بالخارج منصة حقيقية للاستماع لتحديات الجاليات وتحويلها لفرص تنموية
الصحافة الإسبانية تحتفي بـ«المعجزة المصرية».. حمزة عبد الكريم يخطف الأنظار ويقترب من الفريق الأول لبرشلونة
برلماني: القاهرة تتحرك بمسؤولية وطنية وقومية تجاه القضية الفلسطينية
واشنطن تحذر من استهداف المصالح الأمريكية وسط تصاعد التوتر مع إيران| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مخدرات أون لاين.. القبض على شخص يروج لبيع المخدرات على السوشيال ميديا

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يروج لبيع المخدرات على السوشيال ميديا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.


 

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عنصر جنائى- مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) ، وتم بإرشاده ضبط (كمية من مخدرى "الحشيش ، الآيس" هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية المخدرات الإتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

جون ادوارد

أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

ترشيحاتنا

تعديل مرسيدس 190E 2026

755 حصانًا وناقل يدوي.. مرسيدس تطرح الوحش 190E

غسالة الملابس

لا تستخدم غسالة الملابس بهذه الطريقة.. 8 نصائح ذكية لتقليل استهلاك الغسالة للكهرباء

السيارات الصغيرة

السيارات الصغيرة قد تكون خيارك الأخطر.. دراسة تكشف السبب

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد