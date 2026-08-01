إغلاق مقرات جبهة النصرة.. المؤبد لـ5 متهمين في «خلية بولاق أبو العلا» الإرهابية

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم السبت، حكمها على 6 متهمين، فى القضية رقم 8 لسنة 2025 جنايات بولاق، والمعروفة بـ«خلية بولاق أبو العلا»، فقضت بمعاقبة قناوى إبراهيم قناوي حضوريا بالسجن المشدد 15 سنة، وغيابيا لباقى المتهمين الخمسة بالسجن المؤبد وإدارجهم على قوائم الإرهاب ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وإغلاق مقرات جبهة النصرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من عام 2014 وحتى 16 فبراير 2021، داخل مصر وخارجها أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثانى وحتى السادس انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، والتحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والمسماة بجبهة النصرة، ووجه للمتهم الثانى تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.