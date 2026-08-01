قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين تستنكر الهجمات الإيرانية على منشآت مدنية في الكويت وتدعو لوقف الاعتداءات فورًا
الداخلية تحبط محاولة تهريب مخدرات وآثار في الجيزة| تفاصيل بالصور
تأجيل أولى جلسات محاكمة 57 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس لـ 19 أكتوبر
إصابة 11 شخصًا في تفجير استهدف مركزًا للشرطة بكولومبيا قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب
الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو
محمد عادل صديق وحسام الزناتي يتصدران سباق المدير الرياضي في الزمالك
روَّج لبيع الهيروين أونلاين.. تعرف على مصير المتهم وفقا للقانون
إغلاق مقرات جبهة النصرة.. المؤبد لـ5 متهمين في «خلية بولاق أبو العلا» الإرهابية
استشاري تثقيف غذائي: الشوفان في الأصل أكل للخيول مش غذاء أساسي للإنسان
تشكيل منتخب مصر للسيدات ضد مالاوي في كأس أمم أفريقيا
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: مصر قادت تحركات حاسمة لإنجاح اتفاق غزة
الخارجية الأمريكية تحذر: إيران ومجموعاتها الداعمة قد تستهدف مصالحنا أو مواطنينا بأنحاء العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إغلاق مقرات جبهة النصرة.. المؤبد لـ5 متهمين في «خلية بولاق أبو العلا» الإرهابية

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم السبت، حكمها على 6 متهمين، فى القضية رقم 8 لسنة 2025 جنايات بولاق، والمعروفة بـ«خلية بولاق أبو العلا»، فقضت بمعاقبة قناوى إبراهيم قناوي حضوريا بالسجن المشدد 15 سنة، وغيابيا لباقى المتهمين الخمسة بالسجن المؤبد وإدارجهم على قوائم الإرهاب ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وإغلاق مقرات جبهة النصرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من عام 2014 وحتى 16 فبراير 2021، داخل مصر وخارجها أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثانى وحتى السادس انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، والتحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والمسماة بجبهة النصرة، ووجه للمتهم الثانى تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر خلية بولاق أبو العلا جبهة النصرة إرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

جون ادوارد

أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

ترشيحاتنا

السرطان

تحذير.. مادة نستخدمها يوميا تسبب السرطان وتعيده للمتعافين

الكركم

بيتقال عنه كتير .. اكتشف فوائد الكركم المثبتة علميا

مكسرات

المكسرات أم الفشار.. أيهما أفضل لضبط مستوى السكر في الدم؟

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد