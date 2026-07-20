أولى جلسات محاكمة 28 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في المطرية.. اليوم

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشرببيني، أولى جلسات محاكمة 28 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في المطرية، في القضية رقم 8429 لسنة 2026 جنايات المطرية، المقيدة برقم 3562 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.