تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الهرم لـ 21 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الهرم في القضية رقم 20072 لسنة 2026 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 3529 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 21 سبتمبر المقبل، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.