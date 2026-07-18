بعد حذف 850 ألف بطاقة تموينية.. تعرف على خطوات عودة المستحقين للدعم

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، أن وزارة التموين قامت بحذف 850 ألف بطاقة من منظومة الدعم التمويني، مشيرًا إلى أنه في الوقت نفسه تم فتح باب التظلمات، حتى يتمكن أي شخص تم حذفه بالخطأ أو كان مستحقًا للدعم من إعادة فحص موقفه.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن المواطنين الذين تعرضوا للظلم عليهم التوجه إلى مكتب التموين التابعين له، أو التقدم عبر منصة مصر الرقمية، مع تقديم المستندات التي تثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم.

التموين

ولفت إلى أن باب التظلمات بدأ في 14 يونيو، موضحًا أن الوزارة قامت بحذف بعض الفئات، من بينها “من لديهم أبناء في مدارس خاصة”، على أن يتم فحص الحالات وفقًا لنوع المدرسة، بالإضافة إلى حذف “أصحاب السيارات الحديثة”، أو “السيارات ذات السعة اللترية 2000 سي سي” أو “السيارات التي تم إنتاجها بعد عام 2018”.

وأشار إلى أنه تم حذف أصحاب البطاقات “الذين يمتلكون 10 أفدنة فأكثر”، وكذلك “من لديهم شركات بسجل تجاري يتجاوز حجم تعاملاتها 10 ملايين جنيه”، بالإضافة إلى “أصحاب المرتبات التي تتجاوز 24 ألف جنيه”.