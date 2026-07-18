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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين القليوبية: ضبط 200 كيلو دواجن "محقونة" للتلاعب في الأوزان

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق، وتمكنت من ضبط أحد محال بيع الدواجن بمنطقة شرق شبرا الخيمة، لقيامه بحقن صدور وأوراك الدواجن بمادة باستخدام أداة حقن، بهدف الغش التجاري والتلاعب في الأوزان.


جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وبمتابعة المهندسة أمل عبدالقوي وكيل المديرية.

قادت الحملة المهندسة رشا أحمد علي، مدير إدارة تموين شرق شبرا الخيمة، بمشاركة مأموري الضبط القضائي بالإدارة وأطباء الطب البيطري، حيث أسفرت عن ضبط 200 كيلو جرام من صدور وأوراك الدواجن التي تم التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار داخل عدد من محال الجزارة والدواجن.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية الصباحية والمسائية بجميع أنحاء المحافظة، لضبط المخالفات، ومواجهة الغش التجاري، والتأكد من سلامة السلع المتداولة وحماية حقوق المواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية التموين بالقليوبية تموين القليوبية حملات رقابية

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