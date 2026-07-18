محمد صلاح يشارك صورا من عقد قران مصطفى شوبير

حرص محمد صلاح، نجم منتخب مصر ، على تهنئة مصطفى شوبير حارس مرمى الفراعنة بمناسبة عقد القران.

وشارك محمد صلاح صورا من الحفل، في الساحل الشمالي في اجواء صيفية مبهجة.

واحتفل مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، مساء أمس بعقد قرانه في إحدى مناطق الساحل الشمالي، وسط أجواء عائلية هادئة اقتصر حضورها على أفراد الأسرتين وعدد من الأصدقاء المقربين، بعيدًا عن الأضواء ووسائل الإعلام، تنفيذًا لرغبة العائلتين في الحفاظ على خصوصية المناسبة.

وشهد حفل عقد القران حضور عدد من نجوم الكرة المصرية، يتقدمهم قائد منتخب مصر محمد صلاح، إلى جانب مجموعة من زملاء شوبير في المنتخب والنادي الأهلي، الذين حرصوا على مشاركة الحارس الدولي فرحته بهذه المناسبة السعيدة، في لفتة تعكس قوة العلاقات التي تجمع بينهم داخل وخارج المستطيل الأخضر.

وجاء احتفال مصطفى شوبير، بعقد قرانه بعد فترة قصيرة من مشاركته المميزة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث قدم الحارس مستويات لافتة ساهمت في مشوار المنتخب بالبطولة، ليختتم موسمه الكروي المميز بالاحتفال بهذه المناسبة الأسرية.