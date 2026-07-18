هيئة الاستثمار: شركة عالمية بصناعة الزجاج توسع أعمالها بالسوق المصري

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع مسؤولي إحدى الشركات العالمية في مجال الزجاج، بحضور اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وشارك في الاجتماع من جانب الشركة المهندس محمود حجازي، مدير العمليات للشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، و سعيد بن بيلا، مدير الشراكات الاستراتيجية للشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لمتابعة مستجدات استثمارات الشركة القائمة في مصر، واستعراض خطتها التوسعية وخططها المستقبلية لزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين ومتابعة مشروعاتهم، والعمل على سرعة حل أي تحديات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن التوسع في الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

ورحب الرئيس التنفيذي للهيئة باستمرار الشركة في التوسع داخل السوق المصري، مؤكدًا أن زيادة استثمارات الشركة تعكس ثقتها في مناخ الاستثمار المصري والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، فضلًا عن المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وأضاف أن الهيئة ستنسق مع الشركة بشأن الترتيبات الخاصة بافتتاح التوسعات الجديدة فور تحديد الموعد النهائي، بما يشمل إعداد أجندة الافتتاح، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم مراسم الافتتاح بصورة تعكس أهمية المشروع ودوره في دعم الصناعة الوطنية.

استثمارات بنحو 20 مليون دولار

من جانبهم، استعرض مسؤولو الشركة مستجدات تنفيذ مشروع التوسع الجديد، الذي يتضمن استثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار أمريكي لإدخال أحدث تقنيات تصنيع الزجاج من خلال إنشاء وتشغيل خط جديد لطلاء الزجاج بتقنية التفريغ، بما يسهم في إنتاج زجاج عالي الكفاءة يتمتع بخصائص بصرية وحرارية وميكانيكية متطورة، تدعم قطاعي التشييد والبناء وترفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح مسؤولو الشركة أن التوسعات الجديدة ستؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز القدرة التصديرية للمصنع، حيث من المتوقع أن تتجاوز صادرات الشركة 50% من إجمالي الإنتاج بعد اكتمال المشروع، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لتصنيع وتصدير الزجاج.

وأضافوا أن خط الإنتاج الجديد سيسهم في إنتاج زجاج موفر للطاقة يستخدم في المباني السكنية والتجارية، بما يساعد على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض احتياجات التبريد والتدفئة، دعمًا لجهود الاستدامة البيئية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة لضمان نجاح المشروع الجديد، وتعزيز مساهمة استثمارات الشركة في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.