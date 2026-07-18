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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الأرجنتين : ميسي الأصل وقدوة الجميع .. والجماهير تطالبنا باللقب

ميسي
ميسي
مجدي سلامة

أكد ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم ، قبل مباراة فريقه النهائية ضد إسبانيا يوم الأحد، إن الجماهير هي التي تدفعهم لإعادة الكأس إلى الوطن، كما أشاد بميسي قائد الفريق قائلا إنه يجب تقدير ما يفعله بعد قيادة "راقصو التانجو" لبلوغ النهائي في عمر 39 عامًا.


وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي للمباراة: " فخور بما قدمه اللاعبون، لأنهم قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة، على الرغم من إننا ليس لدينا الكثير من الوقت للتدريب، سأتحدث معهم لأرى كيف حالهم، لكن من حيث المبدأ جميعهم بخير".


وبسؤاله عن كيفية الحفاظ على لقب كأس العالم: "عندما ترى شعبك، وكيف يحتفلون، وكيف هم سعداء، فإن ذلك يؤثر فيك، ومن المستحيل ألا يلامس قلبك".


وأضاف: "في النهاية، نلعب من أجل الجماهير، الفريق يلعب من أجل الوطن، من أجل عائلاتهم، جماهير بوكا وريفر (الخصمين المحليين) يتعانقون ويحتفلون معًا أمام التلفاز، كيف لا يؤثر ذلك فيك؟".

تأثير ميسي

 

واستمر عن تأثير ميسي على الفريق وقال: "إن الوصول إلى النهائي في سن 39 أمر لا يصدق،  علينا أن نُقدّر ما يفعله، لقد أنجز شيئا لم يكن ممكناً قبل سنوات".


أتم عن هل ستكون هذه آخر مباراة لميسي أتم سكالوني تصريحاته ضاحكا: "وكيف لي أن أعرف، لم يكن الوصول إلى هذه المرحلة والمنافسة على هذا المستوى بالأمر السهل، أتمنى أن نفوز، ولكن حتى لو لم نفز، سيظل مثالاً يُحتذى به للجميع".

الأرجنتين سكالوني كأس العالم

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