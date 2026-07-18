قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة تنزانيا تعرب عن تطلعها أن تؤتي زيارة الرئيس السيسي ثمارها لما فيه خير البلدين
روما الإيطالي يدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح.. اعرف التفاصيل
الدفاع الصومالية: مصرع 25 إرهابيا وإصابة 18 في عملية جوية بإقليم هيران
The Odyssey يقترب من افتتاحية بـ117 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي
مدرب الأرجنتين : ميسي الأصل وقدوة الجميع .. والجماهير تطالبنا باللقب
التنمية المحلية: إزالة 3 عقارات مخالفة بالغربية وإحالة الموظفين المتقاعسين للتحقيق
تنظيم وحماية وتمكين اقتصادي.. إطلاق استراتيجية شاملة للمهندسين تقوم على 4 ركائز و14 محورا
مشروعات تنموية.. الرئيس السيسي : بحثنا مقترح إنشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين القاهرة ودار السلام
الرئيس السيسي من تنزانيا: بحثنا مقترح إنشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين "القاهرة" و "دار السلام" عن طريق إقامة مشروعات تنموية
مونديال المؤامرات.. كيف استفاد ميسي من الفار والذكاء الاصطناعي في تخطي مصر والوصول إلى نهائي كأس العالم ؟
5820 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم في مصر
عمدة نيويورك يبحث قانونيا إمكانية اعتقال نتنياهو خلال زيارته للأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب إنجلترا: لم أندم على قراراتي أمام الأرجنتين في نصف نهائي المونديال

توخيل
توخيل
مجدي سلامة

أكد توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، إنه لا يشعر بأي ندم على القرارات التي اتخذها في الشوط الثاني من مباراة نصف نهائي كأس العالم التي أقيمت يوم الأربعاء ضد الأرجنتين، عندما تقدم فريقه 1-0 لكنه خسر  2-1.

وتعرض توخيل لانتقادات واسعة النطاق بسبب تغييراته الدفاعية وتكتيكاته، حيث حاصرت الأرجنتين منطقة جزاء إنجلترا قبل أن تسجل هدفين متأخرين لتتأهل إلى المباراة النهائية يوم الأحد ضد إسبانيا.

ويواجه منتخب إنجلترا منتخب فرنسا في ميامي في مباراة لتحديد من سيحتل المركز الثالث في البطولة، لكن المؤتمر الصحفي الذي عقده توخيل قبل المباراة هيمنت عليه الأسئلة المتعلقة بنصف النهائي.


وقال توخيل: "إذا كنتم تسألونني عما إذا كنت نادما على قراراتي، إذا كان هذا هو السؤال، فأنا أقول لا، أنا لا أندم على قراراتي لأنني شعرت أننا أصبحنا سلبيين للغاية.


وأضاف: "لقد اتخذت عدة قرارات، معتمدا على حدسي وخبرتي، وعلى قدرتي التنافسية، واتخذت القرار من أجل مساعدة الفريق وتحقيق النتيجة، سأندم لو لم أساعد، سأندم لو لم نتحرك، لكنني لا أشعر بأي ندم على القرار نفسه."

فوز إنجلترا على المكسيك


وأقر توخيل بأن فوز إنجلترا على المكسيك في دور الـ16 على ارتفاع شاهق، والفوز في الوقت الإضافي على النرويج في ربع النهائي في حرارة ميامي الخانقة، بالإضافة إلى كل السفر الذي قام به الفريق، ربما يكون قد أثر عليهم.


وأوضح إن النظر إلى تبديلاته من منظور الهجوم والدفاع فقط هو أمر مبسط، وأن اللعبة في رأيه أكثر تعقيداً من ذلك.


واستمر: "لا أحد يعلم نتيجة أي استبدال أو تغيير آخر، إذا كانت هناك حاجة إلى إثارة الجدل وإلقاء اللوم على الآخرين، فلا بأس، لكن لي الحق في عدم الانخراط في ذلك."


وعندما سُئل عن أحد التعليقات التي وصفت تبديلاته بأنها "جبن"، رفض توخيل التعليق، وقال: "لا أقرأ المديح ولا أؤمن بمثل هذه التعليقات، إذا فزنا بالمباراة المركز الثالث، سيكون هذا أفضل إنجاز لنا في كأس العالم منذ 60 عاما، هذه هي وجهة النظر."


وفازت إنجلترا بكأس العالم عام 1966، لكنها خسرت مباراتي تحديد المركز الثالث السابقتين بعد خسارتها في الدور نصف النهائي عامي 1990 و2018.

المونديال توخيل الأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

فرنسا وانجلترا

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

صلاح وشوبير

ودارت الأيام.. الطفل مصطفى شوبير يشهد زفاف محمد صلاح.. والأخير يحضر عقد قران أوفا

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يودع الحياة داخلها

ترشيحاتنا

المتهمين

بالعربية الكارو وسرقوا صندوق جمع القمامة بالإسكندرية

المتهمين

بالعصيان والشوم .. خناقة أجانب في السلام تنتهي بقسم الشرطة

محكمة

براءة شخص من تهمة الإتجار في المواد المخدرة بالمرج

بالصور

الإجهاد الحراري أم ضربة الشمس؟ كيف تفرق بينهما ومتى تتوجه للطوارئ؟

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري

شارك ‏EX‏.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة بالسوق المصري ‏

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد