تشكيل منتخب فرنسا وإنجلترا المتوقع فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالمونديال

استقر ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا على ملامح التشكيل لمواجهة انجلترا صباح يوم الأحد في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026





ومن المتوقع ان يخوض منتخب فرنسا أمام إنجلترا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، ماكسينس لاكروا، إبراهيما كوناتي، مالو جوستو.

خط الوسط: نغولو كانتي، وارن زاير إيمري.

خط الوسط الهجومي: كيليان مبابي، ريان شرقي، ماغنيس أكليوش.

خط الهجوم: جان فيليب ماتيت

ومن المتوقع أن يخوض منتخب إنجلترا أمام فرنسا بتشكيل مكون من:



في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ريس جيمس – جون ستونز – مارك جيهي - دجيد سبينس.

خط الوسط: ديكلان رايس – إليوت أندرسون – جود بيلينجهام.

وفي الهجوم: مورجان روجرز – هاري كين – أنتوني جوردان.

وتنطلق مباراة فرنسا وإنجلترا في تمام الساعة 12 منتصف ليل يوم السبت (صباح الأحد) بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتذاع المباراة عبر قناتي BEIN SPORTS MAX 1، وBEIN SPORTS MAX 2 بتعليق خليل البوشي وجواد بده.