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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تسهيلات جديدة من «التموين» للمستبعدين من منظومة الدعم.. خطوات التظلم والأوراق المطلوبة

بطاقة التموين
بطاقة التموين
محمد صبيح

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فرصة جديدة للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني؛ لتقديم تظلمات، وإعادة فحص موقفهم، وذلك في إطار استمرار مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين وفق محددات العدالة الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

وأكدت الوزارة أن كل مواطن تم استبعاده من منظومة الدعم ويرى أن محددات العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليه؛ يحق له التقدم بتظلم لإعادة دراسة حالته، مشددة على أن جميع الطلبات يتم فحصها وفق الضوابط والقواعد المنظمة، وبالاستناد إلى المستندات والبيانات الرسمية.

خطوات تقديم التظلم

حددت وزارة التموين خطوات التقدم بالتظلم، والتي تبدأ بـ:

- استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.

- التوجه إلى مكتب التموين المختص.

- تقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم.

- تتولى مديرية التموين المختصة فحص الطلب وإخطار المواطن بنتيجة التظلم بعد الانتهاء من المراجعة.

من يحق له التظلم؟

أوضحت الوزارة أن التظلم متاح لكل من تم استبعاده من منظومة الدعم ويعتقد أن أسباب الاستبعاد لا تنطبق عليه، حيث يتم إعادة تقييم موقفه بعد مراجعة البيانات والمستندات المقدمة، بما يضمن تحقيق العدالة بين المواطنين وعدم حرمان أي مستحق من الدعم.
 

إعادة تشغيل البطاقات الموقوفة

وفيما يتعلق بالبطاقات التموينية التي تم إيقافها بسبب مخالفات؛ أكدت الوزارة أن الإيقاف يعد إجراءً مؤقتًا وليس إلغاءً نهائيًا للدعم، موضحة أنه فور إزالة أسباب المخالفة وتقنين الأوضاع وورود ما يثبت ذلك من الجهات المختصة؛ يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد المنظمة.
 

تنقية مستمرة لمنظومة الدعم

وتواصل وزارة التموين مراجعة قواعد بيانات البطاقات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بهدف تعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصول السلع المدعمة والخبز إلى الفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أن جميع التظلمات يتم التعامل معها بشفافية وحيادية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية منظومة الدعم التمويني مراجعة وتنقية قواعد بيانات الدعم

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