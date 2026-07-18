محافظ دمياط يتفقد ممشى النيل بعد تعدى الباعه الجائلين على نائب رئيس مجلس رأس البر

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولة مساء اليوم بمدينة رأس البر ، تفقد خلالها ممشى النيل السياحى ومنطقة اللسان سيرًا على الأقدام ، حيث تابع الجهود المبذولة لرفع الاشغالات، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية وشرطة المرافق .

حيث أكد " محافظ دمياط " على ضرورة استمرار الحملات للتصدى للاشغالات وأى مخالفات ، وذلك للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة و تحقيق الانضباط بها ، مؤكدًا متابعته الدورية لتلك الجهود.

كما حرص " المحافظ " على التواصل مع زائرى المدينة، و الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم .