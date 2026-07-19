بعد استضافة صحفي إسرائيلي.. نقابة الإعلاميين توقف إيهاب قاسم عن الظهور الإعلامي وتحيله للتحقيق

أعلنت نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي طارق سعدة، إصدار قرار بمنع الإعلامي إيهاب قاسم من الظهور عبر جميع الوسائل الإعلامية، مع إحالته إلى التحقيق، وذلك على خلفية مخالفات مهنية تتعلق بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأوضحت النقابة أن القرار جاء بعد استضافة إيهاب قاسم، خلال إحدى حلقاته، لصحفي إسرائيلي عبر مداخلة هاتفية، مؤكدة أن مقدم البرنامج لم يقم بمراجعة أو تصحيح ما ورد في حديث الضيف، رغم احتوائه على عدد من المغالطات والأخطاء الجسيمة.

وأكدت النقابة أن مسؤولية إدارة الحوار تقع على عاتق مقدم البرنامج، بما يفرض عليه التدخل لتصحيح المعلومات أو إيقاف أي محتوى يتضمن معلومات غير دقيقة أو مضللة، وفقًا للضوابط المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.

وشددت نقابة الإعلاميين على التزامها بتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني على جميع العاملين بالمجال، حفاظًا على مصداقية الرسالة الإعلامية والالتزام بالمعايير المهنية.