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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو ابتزاز سائق نقل بالقليوبية وتضبط المتهم

الداخلية تكشف حقيقة فيديو ابتزاز سائق نقل بالقليوبية وتضبط المتهم
الداخلية تكشف حقيقة فيديو ابتزاز سائق نقل بالقليوبية وتضبط المتهم
علا محمد

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله سائق سيارة نقل يشكو من تعرضه للتهديد ومحاولة ابتزازه من قبل أحد الأشخاص للحصول على مبالغ مالية، إلى جانب صدور تصرفات خادشة للحياء منه، وذلك بمحافظة القليوبية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الأجهزة الأمنية باشرت فحص الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو وضبطه، وتبين أنه عامل، وله معلومات جنائية سابقة، ويقيم بدائرة مركز شرطة بنها.

وأضاف البيان أن المتهم أقر خلال التحقيقات بأنه يعمل في تنظيف السيارات داخل قطعة أرض بدائرة مركز شرطة بنها، موضحًا أنه قام، يوم 18 من الشهر الجاري، بتنظيف إحدى سيارات النقل خلال ساعات الليل دون علم قائدها.

وأشار المتهم إلى أنه طالب سائق السيارة بمبلغ مالي مقابل تنظيفها، إلا أن الأخير رفض الدفع، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، وهي الواقعة التي ظهرت تفاصيلها في مقطع الفيديو المتداول.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واستكمال التحقيقات وفقًا للقانون.

وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي سائق سيارة نقل مركز شرطة بنها

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