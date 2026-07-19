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القهوة مغشوشة ولا سليمة.. الشعبة تفجر مفاجأة للمواطنين.. فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القهوة مغشوشة ولا سليمة.. الشعبة تفجر مفاجأة للمواطنين.. فيديو

القهوة
القهوة
البهى عمرو

تشهد الأسواق بين الحين والآخر تداول شائعات ومعلومات متباينة بشأن جودة بعض السلع الغذائية، ويأتي البن والقهوة في مقدمة المنتجات التي تثير اهتمام المستهلكين، خاصة مع انتشار مزاعم حول وجود منتجات مغشوشة في الأسواق.

 وقد أثارت هذه الأنباء حالة من الجدل بين المواطنين، وسط مطالب بتحري الدقة والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة، والتأكيد على أهمية شراء المنتجات من المنافذ الموثوقة. 

القهوة
القهوة

أكد مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن من يحب تراب مصر لا يقف صامتًا أمام أي فساد، موضحًا أنه تعرض لانتقادات واسعة خلال الفترة الأخيرة بعد حديثه عن وجود بن مغشوش في الأسواق.

البن
القهوة

وأضاف رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أنه ليس عيبًا الإشارة إلى المشكلات، مؤكدًا أن هناك مصانع تعمل "تحت بير السلم"، وأن نحو 80% من هذه المصانع تنتج بنًا مغشوشًا.

القهوة
القهوة

ولفت إلى أن بعض المواقع ووسائل التواصل تداولت تصريحات غير دقيقة، زعمت أنه قال إن 80% من البن المصري مغشوش، مؤكدًا أنه لم يصرح بذلك، وإنما قال إن 80% من المصانع غير المرخصة (تحت بير السلم) تنتج بنًا مغشوشًا.

وأشار إلى أن البعض يسعى وراء "الترند"، ويرفض نقل تصريحاته بصورة غير صحيحة، مطالبًا الجميع بتحري الدقة قبل نشر المعلومات.

وأكد أن البن المتداول في الأسواق المصرية آمن وسليم، ناصحًا المواطنين بشرائه من المحال المعروفة والموثوقة.

وتابع أن الأجهزة الرقابية تؤدي دورًا مهمًا في التصدي لأي منتجات مخالفة أو مغشوشة، كما نصح المواطنين بعدم شراء البن من الباعة الموجودين على الأرصفة أو من مصادر مجهولة.


وأوضح رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك علامات يمكن من خلالها التمييز بين البن السليم والمغشوش، مشيرًا إلى أن محبي القهوة يستطيعون ملاحظة هذه العلامات بسهولة.

وأضاف، أن المستهلك يمكنه اكتشاف غش البن من خلال النظر إلى العبوة، ثم فتحها وشم رائحته، مؤكدًا أن للبن الطبيعي رائحة مميزة يسهل التعرف عليها.

ولفت إلى أن المواطن، بعد شراء البن وإعداده في المنزل، قد يلاحظ بعض المؤشرات التي يرى أنها تدل على سلامته أو وجود تلاعب فيه، موضحًا أنه إذا طفح البن داخل الكنكة اعتبره مؤشرًا على سلامته، بينما إذا ترسب سريعًا في قاعها فقد يشير إلى وجود مشكلة، كما أشار إلى أن البعض يعتمد على اختبار إضافة عصير الليمون إلى البن، معتبرًا أن حدوث فوران قد يدل على وجود إضافات غير طبيعية.

وأشار إلى أن غش البن قد يسبب أضرارًا صحية جسيمة، موضحًا أن بعض حالات الغش تتم باستخدام نوى البلح المحمص أو القمح المحمص أو مواد أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى مشكلات صحية للمستهلكين.

السلع الغذائية البن القهوة البن والقهوة

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