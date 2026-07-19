بكى وتأثر بعد الاختيار.. من هو حكم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، والتي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيوجيرسي الأمريكية.

وشهد إعلان اختيار فينسيتش لحظة مؤثرة، بعدما دخل الحكم السلوفيني في نوبة بكاء عقب إبلاغه بإسناد إدارة نهائي المونديال إليه، في مشهد حظي بتفاعل واسع، باعتباره سيقود أهم مباراة في مسيرته التحكيمية.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد بلغ المباراة النهائية بعد الفوز على إنجلترا، بينما تأهل المنتخب الإسباني عقب تخطيه فرنسا، ليضرب المنتخبان موعدًا في صراع حسم لقب كأس العالم.

أبرز محطات سلافكو فينسيتش

يمتلك الحكم السلوفيني سجلًا حافلًا في البطولات الكبرى، إذ أدار مباراة الأرجنتين والسعودية في كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز المنتخب السعودي بنتيجة (2-1)، كما أدار مواجهة إنجلترا وويلز التي انتهت بانتصار الإنجليز بثلاثية نظيفة.

وخلال كأس العالم 2026، أدار فينسيتش ثلاث مباريات، هي تعادل البرازيل والمغرب (1-1) في دور المجموعات، وفوز الجزائر على الأردن (2-1)، ثم مواجهة المكسيك والإكوادور في دور الـ16، والتي انتهت بانتصار المنتخب المكسيكي (2-0).

وعلى مستوى الأندية، سبق لفينسيتش إدارة العديد من المباريات الكبرى، أبرزها مواجهة بايرن ميونيخ وريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم مسيرته المميزة، تعرض الحكم السلوفيني لانتقادات في إحدى مباريات ريال مدريد، بعدما أشهر البطاقة الحمراء في وجه إدواردو كامافينجا عقب حصوله على الإنذار الثاني بسبب إضاعة الوقت، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا آنذاك.

