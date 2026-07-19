القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

يترقب الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو وتطبيق زيادة المرتبات 2026 التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة لهذا العام، حيث تم إقرار زيادة المرتبات والمعاشات وعلاوات استثنائية لبعض الفئات.

صرف مرتبات يوليو غدًا



تبدأ وزارة المالية اعتباراً من صباح غد الإثنين 20-7-2026؛ في صرف أول مرتبات السنة المالية الجديدة لكل العاملين بالدولة ولمدة 5 أيام متصلة..

وتستعد الوحدات الحسابية علي مستوى القطاعات الإدارية والخدمية والاقتصادية على مستوى الجمهورية؛ في صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة بتفعيل الحد الأدني للأجور بواقع 8 آلاف جنيه شهريًا على الأقل.

5.4 مليون موظف

وفقًا لقرارات وزارة المالية فإن ما يقارب من 5.4 مليون موظف على مستوى أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة؛ ستتقاضي مرتباتها اعتبارًا من صباح غدا الإثنين حتي الأسبوع المقبل.

وتأتي تلك الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل على بتحسين أوضاع العاملين بالحكومة.

أماكن صرف المرتبات



وتوفر وزارة المالية عدة وسائل لصرف مرتبات العاملين بالدولة، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات دون تكدس، وتشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، إلى جانب المحافظ الإلكترونية والوسائل الرقمية المعتمدة لدى الجهات الحكومية.

موعد تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور 2026

أكدت الحكومة أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 - 2027.

ومن المقرر أن تظهر هذه الزيادات في مرتبات شهر يوليو التي سيتم صرفها غداً، ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية ومعدلات التضخم.

زيادة المرتبات2026



الدرجة الوظيفية قبل الزيادة بعد الزيادة



الدرجة الممتازة 13,200 جنيه 14,900 جنيه

الدرجة العالية 11,200 جنيه 12,900 جنيه

مدير عام أو ما يعادلها 10,300 جنيه 11,400 جنيه

الدرجة الأولى 9,200 جنيه 10,800 جنيه

الدرجة الثانية 8,200 جنيه 9,500 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية 8,700 جنيه 9,100 جنيه

الدرجة الرابعة 8,200 جنيه 9,300 جنيه

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة 8,100 جنيه 9,100 جنيه

الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 7,000 جنيه 8,100 جنيه

تفاصيل زيادة مرتبات يوليو 2026

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتباراً من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، موضحاً أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.



وجاءت تفاصيل الزيادة كالتالي:

المخاطبون بقانون الخدمة المدنية: علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي.

غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي.

الحافز الإضافي: زيادة لجميع العاملين والموظفين بالدولة بـ 750 جنيهاً شهرياً بتكلفة إجمالية 77.5 مليار جنيه.

المعلمون: حافز تدريس إضافي ألف جنيه شهرياً مع بدء العام الدراسي الجديد.

الإدارة المدرسية المتميزة: حافز تميز 2000 جنيه شهرياً بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه.

القطاع الطبي: زيادة إضافية 750 جنيهاً شهرياً، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه.

موعد صرف مرتبات أغسطس

وفيما يتعلق بشهر أغسطس، أوضحت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيبدأ يوم 23 أغسطس 2026، بينما تُصرف المتأخرات المالية خلال أيام 6 و9 و10 أغسطس، وفق الجدول الزمني المعلن لجميع الجهات الحكومية.