أمين الجامعة العربية: ندعم أونروا ونطالب بسد الفجوة التمويلية

استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شئون اللاجئين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، لبحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفقاً لما نقلته القاهرة الإخبارية.

دعوة لدعم الأونروا مالياً

واستمع الأمين العام، خلال اللقاء، إلى عرض قدمه أبو هولي حول الأزمة المالية التي تواجهها أونروا، في ظل فجوة تمويلية تتجاوز 100 مليون دولار، الأمر الذي انعكس سلبًا على الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم بمناطق عملياتها الخمس.

وأكد فهمي دعمه الكامل لدور أونروا، باعتبارها تمثل اعترافًا دوليًا بقضية اللاجئين الفلسطينيين، مشددًا على أهمية الحفاظ على تفويضها الأممي الصادر بموجب القرار 302 لعام 1949، والتصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض دورها والتضييق على عملها، بما في ذلك إغلاق مكاتبها في القدس الشرقية.

ودعا الأمين العام الدول المانحة إلى الوفاء بمسئولياتها والعمل على سد العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة، مؤكدًا أهمية استمرار دورها، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة، حيث يشكل اللاجئون الفلسطينيون النسبة الأكبر من سكان القطاع.