موجز اخبار الوادي الجديد| فرص عمل بالداخلة استعدادا لافتتاح مركز ذوي الهمم.. وإزالة الكثبان الرملية من قرى الثمانين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها ؛

فرص عمل بالداخلة استعدادا لافتتاح مركز لذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، وبالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف بمركز رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الداخلة، وذلك في إطار دعم وتطوير الخدمات المقدمة لذوي الهمم وتعزيز منظومة الرعاية والتأهيل بالمحافظة، وذلك تحت رعاية حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.

وتشمل الوظائف المعلن عنها عددًا من التخصصات الطبية، من بينها طبيب رمد، وطبيب سمعيات، وطبيب أمراض نفسية، وطبيب مخ وأعصاب، إلى جانب عدد من التخصصات الفنية والتأهيلية المهمة، تشمل أخصائي تخاطب، وأخصائي نفسي، وأخصائي تنمية مهارات، وأخصائي علاج طبيعي، وأخصائي تكامل حسي، وأخصائي علاج مائي، وأخصائي تربية خاصة للإعاقات السمعية والبصرية.

وأكدت المحافظة أن التعيينات الجديدة تستهدف دعم الكوادر البشرية بالمركز ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يواكب التوسع في برامج الرعاية والتأهيل والعلاج، ويوفر خدمات متخصصة تسهم في تحسين جودة الحياة للفئات المستفيدة وأسرهم.

وأوضحت أن التقديم يتم من خلال تسليم الأوراق المطلوبة بمقر الجمعية الشرعية بالداخلة يوميًا خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، لمدة 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان.

وتتضمن الأوراق المطلوبة صورة المؤهل الدراسي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصور شهادات الخبرة والدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدم، بالإضافة إلى صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور أو شهادة الخدمة العامة للإناث.

وأشارت المحافظة إلى أنه سيتم فحص طلبات المتقدمين وفقًا للاشتراطات والمعايير المحددة، على أن يتم تحديد موعد للمقابلات الشخصية للمتقدمين المستوفين للشروط، وذلك أمام لجنة متخصصة من القاهرة لاختيار أفضل العناصر القادرة على تقديم خدمات متميزة لأبناء المحافظة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود محافظة الوادي الجديد للتوسع في الخدمات التأهيلية والطبية الموجهة لذوي الهمم، وحرصها على توفير كوادر مؤهلة ومتخصصة قادرة على تقديم الرعاية الشاملة والدعم اللازم لهذه الفئة المهمة من أبناء المجتمع، بما يحقق أهداف الدمج والتمكين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

الانتهاء من إزالة الكثبان الرملية من قرى الثمانين بالوادي الجديد

أنهت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، أعمال إزالة الكثبان الرملية المتحركة وتمشيط قرى الثمانين بالكامل، بعد أكثر من عشرة أيام من العمل الميداني المتواصل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي نور الدين، محافظ الوادي الجديد، وبالإشراف العام للمهندس أحمد عبد الرحيم أبو زيد، مدير عام الطرق والنقل، في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع آثار زحف الرمال على الطرق والمناطق السكنية.

وشهدت قرى الثمانين خلال الأيام الماضية تنفيذ خطة عمل مكثفة، تضمنت الدفع بالمعدات الثقيلة وفرق التشغيل إلى مختلف المناطق المتضررة، حيث لم تقتصر الأعمال على إزالة الرمال من الطرق الرئيسية والفرعية، بل شملت تمشيط الشوارع الداخلية وأمام المنازل والمرافق الخدمية، بما أسهم في إعادة الحركة الطبيعية داخل القرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس أحمد عبد الرحيم أبو زيد مدير عام طرق الوادي الجديد، أن فرق العمل واصلت جهودها على مدار الساعة بالتعاون مع الحملة المركزية للمعدات الثقيلة، لتنفيذ أعمال الإزالة والتمهيد وفق خطة ميدانية متكاملة استهدفت جميع المناطق المتأثرة بزحف الرمال، مشيرًا إلى أن حجم التراكمات الرملية استلزم تكثيف العمل واستمرار الجهود لأكثر من عشرة أيام حتى تم الانتهاء من المهمة بالكامل.

وأضاف أن المديرية تتابع بصورة دورية المناطق الأكثر عرضة لتراكم الرمال، خاصة خلال فترات نشاط الرياح، من أجل التدخل السريع ومنع تأثيرها على حركة المواطنين أو الطرق، مؤكدًا أن الحفاظ على كفاءة شبكة الطرق وتأمين سلامة المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل بالمديرية.

وأوضح أن ما تحقق بقرى الثمانين يعكس حجم التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة، وحرصها على سرعة الاستجابة للاحتياجات الملحة للمواطنين، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة وتحسين جودة الحياة بالقرى والمناطق النائية.

ويأتي هذا الجهد ضمن خطة محافظة الوادي الجديد للتعامل مع التحديات البيئية والطبيعية التي تشهدها بعض المناطق، من خلال تكثيف أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة الطرق ومتابعة المناطق المتضررة أولًا بأول، بما يضمن استدامة الخدمات والحفاظ على البنية التحتية بالمحافظة.

استجابة لشكاوى الأهالي.. إزالة منزل آيل للسقوط ورفع مخلفات في باريس بالوادي الجديد.



نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة لإزالة منزل آيل للسقوط كان يمثل خطرًا على السلامة العامة، وذلك في استجابة فورية لمطالب المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات علي نجاح، رئيس مركز ومدينة باريس، وفي إطار جهود المحافظة للحفاظ على أرواح المواطنين والتعامل السريع مع الشكاوى الجماهيرية.

وجاءت الحملة عقب تلقي عدد من الشكاوى من أهالي المنطقة بشأن خطورة المنزل واحتمالية انهياره، حيث تحركت الأجهزة التنفيذية على الفور لمعاينة الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وشاركت في الحملة فرق من قسم الإشغالات وقسم النظافة والحملة الميكانيكية، وتم تنفيذ أعمال الإزالة بشكل كامل مع رفع نواتج الهدم والمخلفات المحيطة بالموقع، إلى جانب إزالة عدد من الإشغالات ومخالفات النظافة بالشوارع المحيطة لتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.



وأكد رئيس مركز ومدينة باريس، في بيان له اليوم، أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية ورصد أي مبانٍ أو منشآت قد تشكل خطورة على المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيالها بشكل فوري.

وأضاف علي نجاح، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها اليومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة السريعة للشكاوى والبلاغات الواردة من الأهالي، بما يحقق بيئة آمنة وحضارية داخل القرى والمناطق السكنية بمركز باريس.