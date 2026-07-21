الأنبا عمانوئيل يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

هنأ نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو، حيث قال صاحب النيافة في تهنئته:

في ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، أتقدم باسمي، وباسم جميع أبناء الكنيسة الكاثوليكية بإيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وجميع مؤسساتها، بخالص التهاني القلبية إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة، وإلى الشعب المصري العظيم.

وتابع : إن هذه الذكرى ليست مجرد محطة تاريخية، بل هي علامة مضيئة في مسيرة كفاح وطن يبنى بسواعد أبنائه الأوفياء، وإرادتهم الصلبة، وبقيادة حكيمة وواعية لمتطلبات الحاضر، وتحديات المستقبل.

وواصل : نرفع صلواتنا إلى الله القدير، ليحفظ مصرنا الحبيبة، وأن يبارك قيادتها، وشعبها، كي تظل شامخة بالأمن والتقدم، وموضع فخر لجميع المصريين.