الأنبا بشارة يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بالبربا

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء، بالبربا.

قداس المناولة الاحتفالية

شارك في الصلاة الأب بيشوي حبيب، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، حيث قدم صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، من أجل المحتفى بهم، حتى يكونوا علامة للرجاء لمن حولهم.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "من هو الأعظم"، مشيرًا إلى صفات الطفولة الروحية وهي: البساطة، ونقاء القلب، والتسليم.

وأجرى راعي الإيبارشيّة حوارًا أبويًا مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية حول "أهمية سر التناول في الحياة الروحية"، لأنه سر الثبات في الرب يسوع المسيح، والاتحاد به، مما يجعل حياتنا أكثر نموًا وسلامًا، وانفتاحًا على الله، والآخرين.

وشدد الأنبا بشارة على ضرورة الثبات في الكرمة، لنكون أغصانًا مثمرة، من خلال الصلاة، والتأمل في كلمة الله، ومعايشة الفضائل، والمواظبة على ممارسة الأسرار الكنسية.