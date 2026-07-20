الكنيسة الأرثوذكسية تنعى الموسيقار هاني شنودة: ترك إرثًا موسيقيًا كبيرًا

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الموسيقار الكبير هاني شنودة، الذي رحل اليوم الاثنين عن عمر ناهز 83 عامًا.

وأكدت الكنيسة، في بيان ، أن الراحل ترك إرثًا موسيقيًا كبيرًا من الأعمال الرائدة، مشيرة إلى أن الموسيقى القبطية كانت من أبرز الروافد التي أثرت في تكوينه الفني منذ نشأته.

واختتمت الكنيسة بيانها بالصلاة من أجل نياح نفسه، وتقديم التعزية لأسرته ومحبيه، مؤكدة أن إبداعه سيظل حاضرًا في ذاكرة الفن المصري، وفي قلوب كل محبيه.